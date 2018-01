Grinóvero hará base en Paraná

Favio Grinóvero puso primera en este 2018 y ya abrochó el primer paso para continuar en la Clase 2 del Turismo Pista Argentino, divisional que acompaña al TC 2000.

El piloto paranaense hará base en Paraná y adquirió un Corsa que era propiedad de Gonzalo Alcaine.

Ayer el entrerriano, que en la temporada pasada terminó dentro de los 10 mejores pilotos de la divisional, habló con Ovación. "Es un nuevo desafío que arrancamos la semana pasada. La verdad estaba bastante indeciso con lo que iba a hacer. Tenía casi confirmado en un principio continuar con el equipo de Tello que es con el que estaba, pero se dio la oportunidad de comprar el auto y de sumarme al equipo de acá WCR Racing de Paraná. Yo me inicié con ellos cuando hice en pista el zonal. Me sumo y ellos ya tienen el proyecto con mi primo que salió campeón del Turismo 1600. Iremos los dos en equipo".

Hacer base en Paraná no es un detalle menor. Tener todo al alcance de la mano es un lujo que no todos los pilotos se pueden dar. "Yo de 2012 que no tenía auto mío y corría con autos alquilados. No tenía la posibilidad de tener el auto acá en Paraná así que tenerlo, y con la gente amiga de uno, es distinto. Tengo la confianza de que todos vamos a trabajar juntos para ir para adelante y lograr los mejores resultados lo antes posible".

"El auto está acá y ahora hay que hacerle algunas cositas, más que nada detalles, porque el auto está en buen estado en general, pero lo vamos a repasar un poco y después vamos a hacer una prueba acá en Paraná lo antes posible para ver cómo funciona todo y ponernos a trabajar y hacer otra prueba antes de arrancar el año", explicó respecto del tratamiento que se le hará al Chevrolet Corsa.

Favio Grinóvero fue el mejor piloto dentro de los debutantes. Ahora el paranaense espera elevar el nivel y pelear más arriba. "Es una categoría difícil y para mí es muy importante estar. Hay pilotos de muy alto nivel. Todos son campeones de categorías zonales o de campeonatos argentinos de karting. El nivel es buenísimo. Nosotros el año pasado fuimos los mejores debutantes y cumplimos con nuestro objetivo, que era estar dentro de los 10 primeros del campeonato. Ahora tenemos que trabajar para mejorar y reafirmarnos como protagonistas en la categoría y ver si podemos estar peleando los primeros puestos".

Por último Favio habló del presupuesto. "El tema no está fácil, pero estamos trabajando con la gente que siempre me acompañó. Algunos van a continuar y otros no. Estamos tratando de ver si podemos sumar alguna empresa nueva que nos acompañe y que se sumen al proyecto que vamos a armar en nuestra ciudad. Representaremos a la ciudad a nivel nacional nuevamente".

Por su parte Jonathan Grinóvero le compró a Lucas Benincasa un Chevrolet Celta, unidad con la que hará su debut en la divisional intermedia de la APTP. El equipo tendrá como cabeza y motorista a Marcelo Cuatrín, mientras que Raúl Garcilazo será el encargado de la atención de los autos. En tanto que Favio Grinóvero no descarta alquilar motores en las primeras fechas.





Se bajó Gassman