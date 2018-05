Grinóvero fue sexto en Concordia

El Turismo Pista y el TC 2000 cumplieron con su tercera fecha de la temporada ayer en el autódromo de Concordia. Marcos D'Agostino en la Clase 3, Lucas Garro en la Clase 2, Matías Álvarez en la Clase 1 y Hernán Palazzo en el TC 2000 fueron los ganadores.





En la Clase 2, Garro pudo volver a lo más alto del podio, segundo terminó Nicolás Bulich realizando un gran negocio en función del campeonato, tercero terminó Danilo Gil, sumando un nuevo podio, cuarto Luigi Melli, quinto Renzo Cerretti de tremenda remontada.





Sexto llegó el paranaense Favio Grinóvero (Chevrolet Corsa) haciendo realidad su primer podio dentro de la Clase Dos. Detrás arribaron: 7º) Facundo Meza Campos, 8º) el uruguayense Fabricio Scatena (Ford Ka), 9º) Diego Leston y 10º) Nicolás Rojas. El piloto de Sauce Pinto, Jonathan Grinovero (Chevrolet Celta) llegó 13º, mientras que Franco Baccon (Ford Ka) terminó 18º. En tanto que el sanjosesino Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) debió abandonar, cuando supo estar punteando la carrera en el primer tramo de la misma.





La Clase 1 entregó la victoria de Matías Álvarez, que alcanzaría su primer triunfo dentro de la clase menor, segundo terminó Lucas Barbalarga y tercero Franco Fauret. Cuarto finalizó Elias Battini y quinto el representante de Gualeguay, Natalio Demarchi. El concordiense Luciano Martínez culminó 11º, mientras que el otro piloto local Walter Giovenale abandonó.





La Clase 3 tuvo un final cerrado y finalmente fue Marcos D'agostino quien cantó victoria, segundo finalizó Dino Cassiano, repitiendo podio y afirmándose como escolta en el campeonato, y tercero terminó Esteban Cistola en su primer podio dentro de la clase mayor.





El TC 2000 cerró el espectáculo y Hernán Palazzo (Citroën Total Racing Team PSG) ganó de punta a punta en la final dominical de la tercera fecha y consiguió su primer triunfo en la categoría. Martín Chialvo y Tomás Gagliardi Genné, ambos con los Ford Focus de la Escudería Fela, completaron el podio.





"No esperaba tan rápido este triunfo. Fue una carrera muy dura, teniendo a Martín (Chialvo) atrás no fue fácil. Estoy muy agradecido al equipo por el auto que me entregó. Estamos funcionando muy bien, los Citroën C4 van excelentes, somos súper competitivos", indicó el ganador. La próxima fecha para estas cuatro categorías se producirá el 9 y 10 de junio en Río Cuarto, Córdoba.





"Tuve que estar muy concentrado durante toda la carrera, porque me exigía mucho. La verdad fue muy duro. La entrada del Auto de Seguridad no cambió nada, no me perjudico ni benefició. Me sentí ganador de la carrera cuando vi la bandera a cuadros", aseveró el ganador.





Martín Chialvo: "Felicito a Hernán (Palazzo) porque se manejó todo. Cerramos un gran fin de semana, lo tuve cerca pero no lo pude superar. Estoy feliz por este podio. Intenté crear el lugar para el sobrepaso, pero veníamos muy parejos, lamentablemente no se pudo, manejó muy bien él. Los autos de la categoría están muy parejos, estoy muy contento por este 1-2 del Fela. Por suerte sumé buenos puntos y así seguimos en la pelea", manifestó.





Tomás Gagliardi Genné: "Veníamos complicados, pero por suerte se dio vuelta para mí en este fin de semana. Fue muy buena la clasificación, así que estoy contento por este resultado. Tuvimos un buen ritmo y sentía que tenía controlado a Ciarrocchi en la lucha por el tercer puesto. Vamos a tratar de mejorar el ritmo para la próxima fecha". comentó





Siebert en el Eurofórmula

Marcos Siebert participó de la segunda fecha de la Eurofórmula Open que se realizó en el circuito francés de Paul Ricard. Con el auto del Campos Racing, el marplatense sumó puntos en las dos competencias. En la primera finalizó octavo tras partir 12º; mientras que en la segunda culminó sexto luego de iniciarla desde la 10°.