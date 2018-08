Gran parte del semillero se concentra en Estudiantes

Comenzó a jugarse en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (El Plumazo, la sede central y El Plumín) el Circuito Argentino para Menores en su quinta cita. Hay 170 protagonistas que llegan de distintos puntos del país en las divisiones Sub 12, 13, 14, 16 y 19 y lo hacen en polvo de ladrillo.





Guillermo Acuña, director del torneo, le contó a Ovación: "Estamos a full, pero contentos y a puro tenis. Estamos felices porque todos sabemos como está la situación económica, pero a la parte deportiva la gente le sigue dando importancia. Por eso estamos muy contentos por la gran cantidad de chicos que vinieron".





"Esto es parte del Circuito de la Federación Entrerriana que es la que organiza y fiscaliza esto. Es una quinta etapa del año y a nosotros nos toca ser sede. Lo fiscaliza también la Asociación Argentina de Tenis que también está en pleno cambio dirigencial. Todos están contentos y además esto abarca hotelería en Paraná y otras cuestiones turísticas como ir a comer por ahí. Es muy interesante para la ciudad", agregó Acuña quien está en la logística de la competencia.





Foto UNO Juan Manuel Hernández







Las categorías son la Sub 12, 13, 14, 16 y 19, pero también hay algunos jugadores de la divisional Sub 10. "Tenemos incluso una categoría Sub 10 y vamos hasta la Sub 19 que tiene un nivel altísimo. La verdad que los partidos son hermosos para mirar. Fijate que anda Elías Grubert (jugador de Paraná), él no juega, pero en dos semana se va a Estados Unidos. Estos chicos tienen otras metas así que el nivel de tenis de esos chicos es digno de ver. En el caso de Elías se hizo la conexión y él está entusiasmado y con toda la ansiedad encima. Se va por seis meses o un año".





Foto UNO Juan Manuel Hernández







"Hay jugadores de Concordia, Gualeguaychú, Feliciano, Federación, Diamante, Colón y otros puntos del país. Cada uno viene con los chicos que tienen a disposición", contó el director respecto de los representantes que tiene la cita en el CAE.

Foto UNO Juan Manuel Hernández







Por otra parte Acuña habló del nivel que hay en Paraná: "Es bueno, lo que se hace cuesta arriba es lo económico, pero después está todo bárbaro y todas las escuelas tiene jugadores. Seguimos jugando y todos tenemos trabajo. Incitamos a la gente que venga, que juegue a tenis porque es formativo y hace bien".