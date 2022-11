Gran noticia: Matías Suárez seguirá en River

A Matías Suárez lo quiso Belgrano en su regreso a Primera División pero el cordobés decidió continuar en el Más Grande y así lo hizo saber en diálogo con la prensa una vez terminado el partido ante el Real Betis: “Sabíamos que Marcelo lleva mucho tiempo en el club pero no estábamos preparados, nos dolió tanto a nosotros como a la gente. Tenemos que seguir para adelante, esto sigue, este club te exige estar siempre al 100%”.

“Fue una jornada emocionante, hace varios días que sabemos que se va Marcelo y encima hoy tener a Javi que también se va, la verdad que fue todo muy triste pero nos dejaron un buen camino a seguir. Fue un orgullo compartir con eso, nos dejaron muchos valores y los vamos a extrañar tanto a Javi como para Marcelo”, dijo el Oreja respecto a la salida del Muñeco y al retiro de Pinola.

El agradecimiento al Muñeco por las oportunidades

“Yo estoy muy tranquilo, esta lesión no me dejó jugar tanto tiempo, pero le agradezco a Marcelo y mis compañeros que me apoyaron. Ojalá este año la rodilla me pueda acompañar para dar lo mejor”, concluyó Matías Suárez. El cordobés afrontará una pretemporada importante para nivelarse desde lo físico y ser una opción para Martín Demichelis.