Gran cosecha de Apabi en su primera cita del año  

Y así los marcan los resultados que a continuación se detallan: Categoría Camicleta: Jano Podestá (primero) y Franccesca Fuentes (séptima). Categoría 4 y 5 años: Faustino Guillamet Chargue (quinto) y Bautista Horacio Aspillaga (séptimo). Categoría 6 años: Iván Agustín Fuentes Fabre (primero) y Felipe Aspillaga (sexto). Categoría 7 años: Juan Francisco Jiménez (quinto) y Juan Diego Loizate (sexto). Categoría Novicios 8 años: Ciro Ariel Podestá (tercero), Ramiro Agustín Duarte (cuarto) y Genaro Guillamet Cargue (séptimo). Categoría Novicios 11 y 12 años: Máximo Leonel Sponer (segundo) y Jonás Matthew Fuentes Fabre (quinto). Categoría Novicios 13 y más: Matías Ignacio Duarte (cuarto). Categoría Damas 10 y 11 años: Uma Catalina Podestá (tercera). Categoría Cruceros: Luciano Loizate (segundo). Categoría Máster: Marcos Fabián Fuentes (primero).

“A Apabi este torneo le vino bien en el plano colectivo ya que los chicos nuevos, los que recién están empezando, pudieron tener su primera competencia. Supieron afrontar una competencia en otra ciudad, con otros corredores que no conocen, una pista diferente con escasos minutos de práctica ahí ya que por protocolo no hubo entrenamientos en el lugar. Los chicos supieron pararse firmes a lo que fue este desafío y enfrentarlo con gran valor”, le dijo a Ovación Marcos Fuentes, corredor internacional y además dirigente de la entidad de la capital entrerriana.

No ocultó su orgullo por este gran paso para la institución: “De mi parte me siento muy orgulloso porque todos los chicos fueron finalistas. Dieron lo mejor de ellos y mostraron un gran entusiasmo, ellos y los padres que hicieron un esfuerzo inmenso para estar en esa competencia. El balance fue positivo para todos los que fuimos ya que hubo muchos podios. La verdad es que hay un excelente semillero en Apabi. De ser cuatro o cinco pilotos pasamos a llevar 17 a esta competencia. Faltaron algunos por cuestiones personales, sino hubiéramos sido más y el marco de Apabi era más grande. Es un muy buen balance porque todos fuimos finalistas”, consideró.

Fuentes, además de dirigente y cabeza de grupo, también vio acción en la pista. “En mi caso personal hacía 14 meses que no tenía acción. Ya me estaba olvidando cómo se hacía esto. Yo me sentí bien aunque no estoy al cien por ciento. De todos modos puede ganar esta carrera y eso también me pone contento”, afirmó.

Respecto de los pasos a dar en el futuro, Fuentes insistió, como desde hace mucho tiempo, con poder tener una pista en condiciones. “Lo que se viene para el club es seguir arreglándolo y esperamos tener apoyo porque ya hemos golpeado muchas puertas y no obtuvimos respuestas. Esperemos conseguirlo por parte del gobierno provincial y municipal. Y repito ahora Paraná tiene un gran semillero. Estamos haciendo todo a pulmón con los padres y pilotos. Nos cuesta mucho, pero también está dando sus frutos y eso se vio en esta competencia donde todos los chicos regresaron entusiasmados como sus padres. La idea ahora es seguir mejorando la pista para en un futuro no tan lejano poder hacer competencias acá en Paraná”.

“También la idea es hacer clínicas con gente de afuera y algunos pilotos experimentados, pero por sobre todo competencia para los chicos. El Argentino arranca en mayo y muchos quieren ir así que veremos que pasa. Yo afrontaré el Argentino, pero la meta para este año es el Mundial en Holanda y veremos como se da con el tema de la pandemia”, cerró dejando en claro cuáles serán los pasos a seguir en lo individual y colectivo.

AYUDA.

Es lo que necesita Apabi para tener una pista digna y así poder realizar eventos nacionales y también convocar a pilotos experimentados y llevar adelante clínicas para los que recién arrancan.