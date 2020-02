Gracias a la bicicleta, Clever vio a su familia

Sebastián Benítez/Ovación

La difícil situación que vive Venezuela en lo político y en lo económico desata historias para contar. Es el caso de una familia venezolona que se radicó hace un par de años a la ciudad de Paraná en busca de un mejor nivel de vida, que según ellos ya no lo tenía en su país.

Es el caso de los Martínez que se encuentran en el país desde hace un tiempo casi todos de sus integrantes. Pero faltaba uno: se trata de Clever Martínez que es uno de los mejores ciclistas de Venezuela de la actualidad y estuvo en la capital entrerriana visitando su familia luego de tres años.

Clever aprovechó su viaje con la Selección de ciclismo de Venezuela a San Juan para disputar la Vuelta de esa provincia (que es una de la más importantes de Sudamérica) para luego pasar unos días en Paraná y de esa manera ver a sus padres y su hermana, Linda; que también es ciclista pero de manera aficionada. Clever Martínez, ha formando parte de competencias internacionales a nivel Selección como ciclos de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Centroamericanos y Mundiales; y a nivel individual a formando parte de equipos de Estados Unidos y actualmente corre para uno de ellos. Es un referente para su país y aprovechó su estadía en Paraná para formar parte de una competencia de ciclismo en el Autódromo días atrás ganando la categoría Elite y siendo un invitado de lujo para el deporte paranaense.

La idea de Clever es formar parte de calendario de competencias a nivel internacional esta temporada y ver objetivos personales, luego tener la chance de venir a radicarse a Paraná junto a su familia, ya que le agradó mucho la forma de cómo se trabaja en el ciclismo en la región y apuntar su carrera por estos lados de Sudamérica. Clever Martínez, charló con Ovación sobre su llega la capital entrerriana y su carrera. “Cuando me enteré que Venezuela había encontrado una invitación para la vuelta de San Juan e inmediatamente la Selección me convocó, ya que estaba en buena forma corriendo en Estados Unidos haciendo temporada desde octubre”, dijo.

“ G r a c i a s a Dios me tomaron en cuenta y así aproveché a cambiar por unos días los boletos de vuelta y así aprovechar y ver a mi familia que llevaba tres años que no veía desde que se fueron de Venezuela”, comentó. “En lo deportivo nos fue bien en San Juan. El equipo fue armado para proteger a un líder (estrategia del ciclismo), pero en líneas generales mi papel fue bueno”, argumentó. Sobre cómo vio al deporte en la capital entrerriana, Clever manifestó: “El ciclismo en la región me pareció muy divertido. Me encantó correr en Paraná en el Autódromo y además todo muy bien organizado. Vi una generación de relevo y hay un grupo de jóvenes de ciclista. Es muy bueno el trabajo que se viene realizando en las Escuelitas de Ciclismo en Paraná. Es muy interesante ver el trabajo que vienen haciendo con los chicos o gurises como dicen acá. Pude estar presente en algunos entrenamientos y la verdad es muy bueno todo”.

“Es mi primera vez en Argentina. En mi vida jamás había estado. Y me parece muy lindo todo acá”, agregó. En cuanto a su labor en EE.UU. comentó: “El equipo de Estados Unidos que estoy corriendo hasta la temporada alta que arranca en mayo se llama Pizzi Racing Team y luego me mudo a Nueva York para estar en el equipo que voy hacer la temporada alta, que es el equipo Pineda. Estoy en una especie de pretemporada con el Pizzi y luego si lo fuerte lo realizaré con el Pineda”.

“Con la Selección he disputado todo el ciclo Olímpico hasta la última que fue en los Juegos Panamericanos en Lima. Arrancamos con los Juegos Bolivarianos en Colombia, que fueron en Cali. También en los Juegos Sudamericanos en Cochabamba (Bolivia) y luego en los Juegos Centroamericanos que fueron en Colombia. Por nombrar algunas de las competencias que estuve disputando esta última temporada con la Selección de Venezuela”, completó. Luego contó: “Ahora quedamos afuera de la lucha por estar en los Juegos de Tokio 2020, porque lamentablemente no hubo presupuesto suficiente por parte del Gobierno para subsidiar las Copas del Mundo y por eso no nos clasificamos. No tuvimos apoyo.

El deporte en Venezuela ha decaído un poco por el tema económico y politico que hay. Pero existen carreras y equipos, sin el nivel de antes. Los equipos no tienen dinero y los ciclistas deben sacar plata de sus bolsillos”. Su idea es venir al país para estar cerca de sus afectos. Sobre eso dijo: “Me encantaría estar con mi familia en Paraná. Una vez que termine con algunos objetivos en mi carrera como Copas del Mundo en Pista. Pero me gustaría venir a Argentina”. El nativo del Táchira estuvo unos días en la ciudad de Paraná para ver a su familia y disfrutar del deporte. En poco tiempo volverá.