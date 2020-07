Gonzalo Salas, pasión por las bicis y la música

Gonzalo Salas fue uno de los grandes referentes del ciclismo en la provincia de Entre Ríos. El paranaense de 45 años tuvo una trayectoria intachable como profesional a nivel nacional e internacional. Supo ser campeón en varias competencias y hoy comparte su pasión por las bicicletas y la música, la otra faceta del entrerriano. Gonzalo Salas forma parte de una banda llamada Actitud y en la misma toca la guitarra junto a un grupo de amigos.

Desde muy chico comenzó con el deporte formando parte de pruebas en la capital entrerriana y luego a las grandes carreras. En 1998 ganó la Vuelta de San Juan; en 1999 fue el vencedor de Doble San Francisco-Miramar; en 2000 se adueñó de una etapa de la Vuelta a la Argentina; en 2001 fue tercero en el Campeonato de Argentina de Ciclismo Contrarreloj y en 2002 fue el principal logro del paranaense quedándose con Ciclismo la Vuelta Ciclista de Chile. El podio lo hizo una persona muy reconocida en el país vecino. Formó parte de los equipos Líder Presto (2002) y Líder Trek (2005), viajando a varios países dejando bien arriba al deporte entrerriano.

Tras dejar la alta competencia de ciclismo comenzó a formar parte de las pruebas de triatlón, siendo protagonista. También formó parte de la actividad del kárting a nivel local. Siempre ligado al deporte. En la actualidad sigue ligado al ciclismo con un negocio familiar y saliendo a pedalear para estar en la mejor forma. Pero su gran pasión es la música, y con un grupo de amigos tiene una banda con temas propios. Sobre su momento Gonzalo Salas charló en La Radio de UNO, que se emite por la 97.1 La Red Paraná de lunes a viernes de 9 a 12.

“La verdad que estoy contento y es muy bueno hacer lo que uno realmente tiene ganas. A mis 45 años tocar con amigos es un regalo y el resto de los chicos lo toman de la misma forma”, dijo el paranaense.

Luego el exciclista agregó: “La banda viene de larga data. Allá por mediados de los 90 teníamos una banda que se llamaba Actitud Enemiga, que era una agrupación de mediano prestigio y que movía mucha gente en Paraná. Junto a otra banda que se llamaba Escoria hacíamos recitales en ese momento. Ahora estamos recordando viejas épocas. Tenemos 12 temas armados y seguimos haciendo lo que nos gusta”.

Gonzalo Salas Actitud.JPG

“La música siempre estuvo en mí. No me recuerdo ningún momento sin la música. Siempre estuvo a la par de mis trabajos y de mi actividad deportiva. No soy un virtuoso en la música, lo aclaro siempre, y me cuesta un montón. Pero sí sé que soy un apasionado y todo lo que se hace con pasión termina saliendo bien. Las cosas con ganas y actitud salen”, comentó Salas.

Luego siguió siendo muy claro. “Me gusta la perfección en el deporte y el alto rendimiento. Buscar ese detalle para ir detrás de la mejora en el deporte. Lo mismo hacemos con una canción desde que nace hasta que termina en un estudio de grabación. Y siempre hay cosas para pulir y mejorar. Y lo bueno es que mis compañeros en la banda están en el mismo camino que yo y es lo que me llena de satisfacción. Este es mi presente y es lo que me está generando muchas ganas”.

Sobre su pasado en el ciclismo dijo: “En lo deportivo sé que hice un montón de cosas y muchos saben que no me gusta hablar mucho de eso. Pero sí sé que todavía me sigo aferrando a la sensación del deporte. Trato de no pasar ningún día sin hacer una actividad deportiva porque siento que me hace bien y me estabiliza. Tengo una actividad laboral intensa y la compenso con el deporte y la banda”.

“Creo que a la vida hay que recorrerla y hacer lo que a uno le hace bien y no prohibirse. Lo de la banda rockera era como algo pendiente que tenía en mi cabeza. En la actualidad me estoy dando ese gusto con amigos de la vida”, aseveró el actual músico y empresario en la venta de bicicletas e insumos para los deportes de alto rendimiento.

Su familia está vinculada al ciclismo. Su padre es dirigente del deporte a nivel nacional y uno de los principales comisarios deportivos. También su hermano formó parte en sus arranques de competencias locales. El ciclismo y la música siempre fueron sus dos pasiones.