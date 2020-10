Golf Croquet: están sin acción y con objetivos muy caídos

Luego se cayó nuestro primer torneo oficial acá en Paraná y la salida a distintas provincias que también estaban programadas”, contó y prosiguió: “Después para los jugadores, que son adultos mayores, era su principal motor para hacer actividad física. De igual modo recalcamos que, tanto en Paraná como en otros lugares de la provincia, no se los dejó solos. Estuvimos acompañándolos con distintas actividades que los profesores enviaban. Jugaban en los patios de sus casas. De una manera u otra estuvimos con ellos para que no bajen los brazos. Es una edad delicada con esto que pasa, pero la vienen llevando bien”.

El golf croquet armó su protocolo para el regreso, pero se entiende que en este caso no es sencillo ya que los protagonistas superan los 60 años. “Tenemos un protocolo de juego que ya se envió a la Secretaría de deportes de la provincia. Sabemos que trabajamos con la franja etaria más complicada y por eso mismo, más allá de que enviamos el protocolo, no ponemos ningún obstáculo a la hora de volver. Son los más complicados y los tiempos que dispone la Nación y la Provincia son los correctos. Hoy en día mayores de 60 no pueden practicar deportes colectivos o individuales y estamos de acuerdo con eso. Tenemos que tener paciencia y así estamos, esperando el regreso. Hay localidades que ya están practicando como Colón, con sus protocolos”.

Respecto del certamen virtual que se viene, Comas adelantó: “Esta semana lanzamos nuestro primer torneo virtual de golf croquet. Se va a basar en desafíos que vamos a proponer a la gente que lo hará en forma individual desde sus casas, esa es la premisa. Queremos que hagan los desafíos que les vamos proponiendo durante casi todo el mes de octubre y noviembre. Ellos van a mandar sus videos con los desafíos propuestos y la gente va a votar. Quien tenga más ‘me gusta’ será el ganador. También habrá premios y la idea es seguir fomentando y trabajando para que la gente se mueva”.