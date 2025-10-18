Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Con un parche en el pecho de la camiseta en homenaje a Miguel Ángel Russo, Boca pierde 2 a 1 con Belgrano en un encuentro emotivo en La Bombonera.

Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca pierde con Belgrano 2 a 1 en La Bombonera. El Xeneize es más que la visita, pero no es eficaz en los minutos finales. Previo al inicio hubo un emotivo homenaje hacia Miguel Ángel Russo, a una semana y media de su fallecimiento.

En La Bombonera, el clima previo al partido entre Boca Juniors y Belgrano tuvo un sabor especial. Antes del pitazo inicial, el Xeneize rindió un homenaje a Miguel Ángel Russo, su histórico entrenador recientemente fallecido. Un video en la pantalla gigante y el gesto del capitán Leandro Paredes, quien junto al DT Claudio Úbeda soltó una camiseta atada a globos azules y oro, marcaron un momento cargado de emoción que puso a los hinchas de pie.

Con el recuerdo de Miguelo en el aire, comenzó el partido de la fecha 13 de la Liga Profesional. Al minuto, Miguel Ángel Merentiel se encontró con una gran chance de abrir el marcador, pero su disparo no encontró puerta. Poco después, Belgrano respondió con su primer córner a los 13 minutos, ejecutado por Francisco González Metilli, aunque sin generar peligro inmediato.

La tensión se mantuvo alta y, a los 7 minutos, Gabriel Compagnucci tuvo una oportunidad inmejorable para el Pirata: con la portería de Agustín Marchesín desguarnecida, el volante erró el disparo y dejó escapar la chance de adelantar a su equipo. Boca también buscó generar peligro desde los tiros de esquina, con Leandro Paredes como encargado de la ejecución.

Los 18 minutos iniciales mostraron a ambos equipos buscando espacios y evaluando estrategias. Boca, con Leandro Paredes como capitán, Marchesín en el arco y Merentiel en ataque, intenta imponer su ritmo; mientras que Belgrano, con Lucas Zelarayán al mando en la mitad de la cancha y Compagnucci activo en ofensiva, no deja de generar situaciones de riesgo.

A los 27 minutos, Lautaro Blanco recibió la tarjeta amarilla, sumando tensión al Xeneize y la necesidad de mantener la concentración defensiva. Cerca del cierre de la primera mitad, Milton Giménez anticipó en el área tras un gran centro de Lautaro Blanco, pero su cabezazo se fue apenas ancho, dejando escapar la oportunidad más clara del equipo local antes del entretiempo.

Así, el partido llega al descanso con ambos equipos mostrando intensidad, orden y compromiso, dejando todo abierto para la segunda mitad, donde los goles todavía pueden llegar y definir un encuentro que promete emoción hasta el final.

El segundo tiempo en La Bombonera arrancó con emociones fuertes y un giro inesperado en el marcador. Belgrano, que había resistido los embates de Boca en la primera mitad, aprovechó al máximo sus momentos y sorprendió al Xeneize con dos golpes certeros en apenas unos minutos.

La polémica llegó temprano: a los 8’, tras revisión del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal para el Pirata por un pisotón de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini. El propio delantero se hizo cargo de la ejecución y con un remate preciso, puso el 1 a 0 para los cordobeses a los 12’.

Boca intentó reaccionar, pero a los 16’ la fortuna le dio la espalda. En una desafortunada jugada, Leandro Paredes marcó en contra de su propia valla, ampliando la ventaja de Belgrano y silenciando por un instante al estadio. El 2 a 0 parecía un mazazo para los dirigidos por Claudio Úbeda, que no encontraban claridad en ataque.

Sin embargo, la reacción llegó desde el banco. A los 18’, el ingreso de Exequiel Zeballos cambió la energía del equipo, y apenas tres minutos después, el juvenil descontó con una gran definición para poner el 1-2 y devolverle la esperanza a todo Boca.

El tramo final del complemento se volvió intenso, con amonestaciones para Battaglia, Marchesín y Paredes en Boca, y para Maldonado y Cardozo en Belgrano. El equipo de Zielinski, ordenado y firme, se aferró a la ventaja mientras los locales buscaban el empate con empuje y desesperación.

Con media hora por jugar, el clima en La Bombonera promete tensión y dramatismo en un cierre que puede cambiar el rumbo del partido.

Formación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Ignacio Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios; Miguel Ángel Merentiel y Milton Giménez.

Formación de Belgrano

Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle, Lucas Zelarayán, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Passerini.