Goblins, el equipo que crece a diario

La iniciativa surgió en los primeros días del año y a la semana ya se había formado un grupo. Algunos ya lo practicaban en otros equipos y otros se fueron sumando para ver "qué onda". Amigos del básquet, del rugby, de la facultad... y así. El grupo se afianzó velozmente y hoy Team Goblins cuenta con 25 jugadores y está por realizar el primer encuentro en Paraná de Football Americano con dos equipos de Santa Fe.





pelota





Los pibes entrenan tres veces por semana en el Parque Berduc (martes, jueves y sábados) y juegan siete contra siete bajo la modalidad de flag: sin tackle porque no cuentan con el equipamiento del tradicional deporte que se practica en Estados Unidos. Las reglas son iguales, pero para detener a un jugador (down) el equipo que defiende debe retirar uno de los dos pañuelos o banderines que van colocados de la cintura.

fútbol americano7.jpeg fútbol americano8.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano9.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano10.jpeg fútbol americano11.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano12.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano13.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano14.jpeg











"Es un deporte nuevo, siempre me gustaron los deportes de contacto y empezar de cero con otros chicos fue una buena idea. Siempre pensás en grande, pero nunca se nos cruzó por la cabeza que íbamos a ser tantos en tan poco tiempo", señaló Valentín Cano, uno de los impulsores del grupo.







Los deportistas fueron estudiando las reglas y con las explicaciones de Mariano fueron incorporando conceptos tácticos y técnicos. "Fuimos practicando de a poco, hasta que le fuimos agarrando la mano", confesaron. De todos modos aclararon que cada tanto "se confunden".





"Lo primero que hicimos fue conseguir un DT y pensamos en Mariano Inchausti, que estaba en otro equipo, y le preguntamos si le copaba sumarse a nuestro proyecto y salió bastante bien. Tuvo la buena onda y el gesto y todo lo que sabemos es a través de él", afirmó Valentín.





El sueño de los pibes es poder formar "un club" y lo consideran como "lo máximo". Mientras tanto, saben que el camino es largo y están dando los primeros pasos. Una de las mayores satisfacciones fue haber ganado uno de los dos partidos disputados en la segunda fecha en Santa Fe hace pocos días. Del otro lado del río Minotauros y Kraken cuentan con más "roce" y experiencia y a la vez han sido muy generosos para con los Globins a la hora de intercambiar conceptos.









fútbol americano1.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano2.jpeg fútbol americano3.jpeg fútbol americano4.jpeg fútbol americano5.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira fútbol americano6.jpeg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira



"La verdad que cuando empezamos a jugar éramos los nuevos, y nos costó sobre todo tener orden. Pero en la última fecha se notaron los cambios que nos fuimos replanteando a medida que pasó el tiempo", contaron. "Son equipos duros y la idea ahora es plantarnos de igual a igual", relataron.





Por su parte, Juan Acosta Cis, jugador que no pasa inadvertido por su tamaño, contó que decidió sumarse al deporte porque una "lesión en la rodilla" le impedía seguir jugando al rugby. "Como en el football americano no hay muchos tacles a la altura de la rodilla en mi posición, me permitió seguir disfrutando de una vida deportiva, más allá de no poder realizar otro depore". El Gigante expresó además que está muy contento de ser parte de "un grupo que es excelente".





El progreso del equipo según Valentín se debe a "las ganas" y "el compromiso". "En cinco meses aprendimos mucho y eso se nota en cada entrenamiento", explicó.





Julián Basso, a su vez, contó que llegó al deporte por su amigo. "Valentín me invitó a jugar y como habíamos hecho básquet juntos, decidí sumarme. Se formó un lindo grupo y un lindo equipo", contó.





Al no contar con un espacio físico demarcado, los Goblins se las ingenian para respetar las reglas del juego. Organizan las distancias con conos para determinar las distancias de las yardas, y si bien lo ideal sería "marcar las líneas" según contaron, por ahora se las arreglan con lo que cuentan. "No es fácil conseguir un lugar propio para entrenar sin molestar a los demás y poder recibir a otros equipos de otras provincias", señaló Valentín.





Internamente saben que conseguir los elementos para jugar como en la NFL es muy complejo. No solo por los costos, sino también por la disponibilidad en el país. De todos modos el sueño "está latente". Por lo pronto el desafío es jugar "un torneo con varios equipos". ¿Tendrán algún día su Super Bowl? "Lo vemos lejos, pero...".





EL EQUIPO. Valentín Cano, Valentín González, Ruddy Delturco, Malakias Basualdo, Juan Cis, Mariano Inchaustti, Julian Basso, Bruno Díaz, Tomas Díaz, Valentín Díaz, Francisco Godoy, Diego Kriger, Enzo Francisconi, Rodrigo Sosa, Alan Ábalo, Mauro Petersen, Alexis Chavez, Angel Villalba, John Sknnet, Diego Cabrera, Santiago Fiorotto, Nicolas Retamal, Manu Rodríguez, Benjamin Rodríguez y Rodrigo Morillo.