Giuliano Rossi atletismo1.jpg Giuliano Rossi feliz con su medalla de plata.

UNO tuvo la oportunidad de charlar con el atleta sobre sus inicios en el deporte, sensaciones de lo acontecido en Chaco y cómo está el atletismo en Paraná.

“Estoy en Estudiantes desde mis primeros días de vida. Mi padre fue el que me llevó por primera vez al club”, comenzó, y agregó: “Desde que tengo memoria estoy en el CAE y es una de las mejores cosas que me han pasado. Me abrió las puertas a muchas oportunidades, viajes, conocidos, amigos, experiencias, entre otras tantas cosas”.

En relación al deporte en sí, Giuliano recordó que hace más de seis años que lo practica. “He pasado por varios deportes en el club, pero este va a ser mi sexto año como atleta”, informó.

Giuliano Rossi atletismo3.jpg El paranaense participó en el Nacional U18 en la especialidad Decatlón.

Nacional u18

El joven oriundo de Paraná compitió contra argentinos de diferentes puntos del país en busca del título. Giuliano fue uno de los destacados en suelo chaqueño.

“Las sensaciones que me dejó Resistencia son muy buenas. En cuanto al resultado obtenido, refleja el entrenamiento y todo lo que hay detrás de ello”, expresó.

“Siento una gran satisfacción porque demuestra que estamos haciendo las cosas muy bien. En lo personal lo disfruté muchísimo, en lo deportivo y durante todo el fin de semana”, agregó.

Giuliano Rossi atletismo5.jpg Giuliano Rossi se quedó con la medalla de plata en la especialidad Decatlón en el Nacional de Atletismo U18.

Giuliano Rossi compitió en la especialidad Decatlón. Son series combinadas que demandan mucha energía física. “Son dos días enteros haciendo pruebas. Se hace más llevadero ya que estás en contacto permanente con la gente, con los demás atletas. Si no sería infinito”, aseguró el atleta.

“Me gusta mucho realizar esas 10 pruebas. Disfruto mucho, aunque termine demasiado cansado. Siempre es lindo representar a Entre Ríos y volver conforme con lo hecho te llena de alegría”, destacó.

Objetivos en chaco

La idea del atleta que se desempeña en el Club Estudiantes era intentar conseguir un podio. Y lo logró. “Mi objetivo principal en Chaco fue mejorar mi marca personal. A eso le sumé la posibilidad de ingresar al podio”, aseguró y especificó: “Hace un mes fui a disputar el Nacional de clubes representando al CAE y tuve un buen rendimiento. Quedé segundo a nivel nacional, con una marca de 5.051 puntos”.

“Estoy muy satisfecho porque pudimos superar esa marca. La nueva fue de 5.267 puntos. El objetivo finalmente se cumplió”, se alegró el atleta.

Giuliano Rossi atletismo2.jpg Atletismo: El paranaense Giuliano Rossi en sus diferentes disciplinas.

En relación a la competencia en el Nacional U18, Rossi aseguró que fue “muy peleada”.

“El primer día lo terminé en la primera posición. En el segundo día bajé una posición, volví a subir al puesto uno y finalmente quedé en el segundo lugar. Realmente fuimos muy a la par”, recordó.

Atletismo en la provincia

Giuliano Rossi aseguró que el atletismo en el país ha crecido a pasos agigantados durante estos últimos dos años. Para él, las redes juegan un papel muy importante en el impacto con las personas. Generan movimiento y, de esa manera, más contacto con la gente. Lamentablemente, para Rossi, esto no sucede en Entre Ríos.

“En Paraná necesitamos un poco más de importancia. Tenemos buenos atletas que llegan a nacionales, con buen desempeño, buen nivel”, dijo, pero a su vez agregó: “De igual manera, el atletismo en la capital está en crecimiento. Precisamente en el CAE hay mucha presencia de chicos. Le veo un buen futuro”.

Giuliano Rossi atletismo4.jpg Giuliano Rossi se quedó con la medalla de plata en el Nacional de Atletismo U18.

Aspiraciones

El joven atleta tiene un futuro por delante dentro del deporte que lo apasiona desde chico. “Como aspiración cercana te diría que es poder participar en los Sudamericanos U18 representando al país. Sería un placer tener esa posibilidad nuevamente”, describió en primera instancia, ya que su otra idea pasa por “estudiar afuera, recibir una beca deportiva y poder seguir ligado al deporte”.

“Haber estado en el seleccionado fue una de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi vida”, recordó.

“Quiero agradecer a todo el equipo y a toda la gente que está detrás de mí. El atletismo no es un deporte individual. Yo solamente soy el resultado de todo un trabajo en conjunto. Salgo en las fotos o busco las medallas, pero el trabajo es grupal”, finalizó.