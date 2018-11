Gino Milocco, el arquero de Patronato que llegó a la Selección

Gino Milocco nació el 24 de marzo de 2004 en Paraná. Comenzó a jugar en el Taladro, la escuelita de fútbol que funciona en Ángeles Custodios. Sus primeros pasos los dio como delantero. Le gustaba jugar de nueve. Si embargo, a los 9 años se puso los guantes por primera vez y no cambió más. En 2014 llegó a Patronato luego de superar una prueba. Comenzó a jugar en el equipo de la Liga Paranaense y ganó los tres torneos que disputó que en el torneo local. Atajó en Octava. En marzo de este año debutó en las categorías de AFA cuando Patronato enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata en Novena División. En junio fue convocado por primera vez a la Selección Argentina Sub 15 que dirigen Pablo Aimar y Diego Placente. Pasó la primera Preselección y en octubre fue nuevamente convocado para entrenar en el predio de la AFA en Ezeiza. Gino recibió un nuevo llamado para la Selección, pero se recupera de una lesión y no podrá estar el lunes en el predio de Ezeiza. De todos modos ya comenzó la cuenta regresiva para volver a las canchas y sueña con una nueva convocatoria de cara a lo que será el Sudamericano de la categoría.