Gimnasios: "Las sensaciones son horribles"

La capital entrerriana regresó a la fase 3 en esta cuarentena por la pandemia viral que continúa haciendo estragos en la sociedad y los gimnasios debieron cerrar sus puertas nuevamente después de haber soportado el primer proceso, donde estuvieron inhabilitados por más de 100 días

Antes de que esto sucediera, en las redes sociales se elevó un pequeño informe para colaborar con la toma de decisiones. Lamentablemente para los propietarios esto no sucedió y debieron cerrar igual como Gimnasios otros rubros. ¿Qué decía ese escrito? Se detalla a continuación: “Ante versiones periodísticas que están circulando de un posible cierre o vuelta atrás en las habilitaciones de los gimnasios, queremos colaborar con datos para una mejor toma de decisiones por parte de nuestras autoridades municipales y provinciales. Los siguientes, son datos relevados en las últimas dos semanas en Paraná y Entre Ríos.

En Paraná: del 3 al 21 de agosto, datos de 54 gimnasios, 4.232 usuarios, 40.732 asistencias, casos detectados 5, aislamientos preventivos 30, contagios dentro de los gimnasios 0 (cero). En Entre Ríos: del 3 al 28 de agosto, 184 gimnasios relevados, clientes 15.719, asistieron en el mes 176.052 veces, casos detectados 9 en toda la provincia en el mes de agosto, personas aisladas preventivamente 54, nuevamente, ningún caso de contagio dentro de los gimnasios y los 9 casos pasaron la gripe con síntomas leves y ya están recuperados. Los gimnasios demostramos ser seguros y no ser fuente de contagios de Covid. Instamos por la salud de nuestros usuarios a que nos permitan seguir haciendo nuestro trabajo”.

Diego Scocco, propietario de Oxígeno, habló al respecto con Ovación y comentó: “Las sensaciones son, sinceramente, horribles. Saber que se tomaron decisiones contradiciendo los números. A los números no los tomaron en cuenta, ni los leyeron y ni preguntaron qué sería lo correcto, averiguar cuál es el número de contagios para cerrar tal o cual actividad. Nosotros podemos hablar de los gimnasios y los números son los que mandan ahí”, dijo, y continuó: “Nadie nos pudo demostrar que los gimnasios no somos seguros. Estuvimos teorizando durante casi cinco meses, pero este último mes de reapertura ya no fue teoría, ya fue realidad, práctica medible e intangible con número reales que nadie los vio, ni preguntó por ellos. Esa es la sensación”.

Luego Scocco habló de cómo continuarán con esta lucha: “Vamos a intentar que las autoridades vean de una vez por todas y sepan cuáles son los números. A los números los podemos hacer juntos, pero hay que hacerlo para tomar determinaciones con números reales, no en el aire. Cerrar los gimnasios es una demostración de que tomaron una decisión sin ningún fundamento científico, sin ningún fundamento basado en números. Es una determinación errónea. Cerrar los gimnasios es un error, más allá de la situación económica que es apremiante”

PRESENTES. Los gimnasios fueron parte ayer de la marcha general que se realizó en la capital de la provincia a modo de protesta por los cierres de varios rubros. Varios de ellos estuvieron presentes frente a Casa de Gobierno protestando por la toma de decisiones de las autoridades.