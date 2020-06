Gimnasios: La lluvia no frenó el reclamo general

Los propietarios de varios gimnasios de la capital entrerriana se volvieron a manifestar en la jornada de ayer, en buen número, en busca de respuestas. Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus debieron cerrar sus puertas y nunca más abrieron hasta el momento, como sí pasó en otros rubros.

El golpe económico es muy grande y la situación no logra sostenerse más de esta manera

Ayer entregaron un nuevo petitorio a las autoridades gubernamentales para intentar abrir los gimnasios y comenzar a trabajar nuevamente.

Andrea Sanfilippo, dueña del gimnasio Taian, habló con Ovación sobre la marcha que comenzó en la Municipalidad y finalizó en Casa de Gobierno. “La lluvia no nos jugó una buena pasada, pero el apoyo de nuestra gente está presente siempre y marchamos hasta la Casa de Gobierno para entregar una nota a Bahillo (Juan José, Ministro de Producción), esperanzados de que pronto podamos abrir nuestras puertas para comenzar a trabajar”.

Los propietarios se preguntan una y otra vez por qué no lograron abrir las puertas todavía si otros rubros sí lo hicieron, lógicamente con ciertos protocolos.

salidas.jpg Un saludo en la protesta de los gimnasios. Foto UNO Juan Manuel Hernández

“La verdad no lo sabemos sinceramente. Estamos preparados con todas las medidas de seguridad, adaptándonos a lo que sea necesario en cuanto al número de gente y demás. Nosotros estamos preparados, ahora estamos esperando nada más y la verdad que lo necesitamos de manera urgente”.

“Estamos conformando la Cámara de Gimnasios, eso ya casi está, lo cual nos va a dar más fortaleza y estamos comunicados permanentemente en cuanto a todo, cómo vamos a empezar a trabajar, cómo nos está yendo, qué hacemos y qué no hacemos. En eso estamos permanentemente comunicados entre todos, estamos trabajando en grupo”, contó Andrea respecto del trabajo que vienen realizando los gimnasios.

La situación hoy por hoy es crítica y los gimnasios cayeron en un pozo, ya que no tienen ningún tipo de ingresos. “La situación es compleja, sea del tamaño que sea el gimnasio y si tiene otro ingreso también, porque la verdad que no llegamos a cubrir los gastos mínimos con las clases virtuales”. De no obtener respuestas, los gimnasios continuarán con su lucha