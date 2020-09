Gimnasios: "Es muy grande la incertidumbre"  

Los gimnasios en Paraná siguen si poder abrir sus puertas y la situación es realmente crítica en materia económica. Es el caso del Gym Fénix, donde se entrena kick boxing, K1 y muay thai. Este espacio deportivo programó, por ejemplo, una venta de pollos para la jornada de hoy con la meta de recaudar algo de dinero que vaya destinado directamente al gimnasio.

Sebastián Leguiza, su propietario, habló con Ovación respecto del presente oscuro que atraviesan él y sus pares en Paraná. “Durante toda la cuarentena hemos trabajado con clases virtuales, ya sea a través de videos o transmisiones en vivo. Por ahí tengo la fortuna de contar con el apoyo de gran parte del alumnado de nuestro gym haciendo que sea un poco más llevadero el no poder trabajar presencialmente”, expresó Leguiza, y luego agregó: “Tuvimos una etapa muy muy dura, donde estuvimos cerrado desde el 15 de marzo. Hubo días en donde había decidido cerrar y por no conseguir dónde guardar los equipos no lo hicimos. Luego pudimos volver, y ahora nuevamente volvimos a cerrar. Es muy grande la incertidumbre porque la deuda generada es grande y por lo visto seguirá creciendo”.

Gimnasios.jpg Los gimnasios viven una situación crítica

El instructor entrerriano, como todos sus pares, está en total desacuerdo con la toma de decisiones de las autoridades. “Honestamente no creo que sea efectivo el cierre de gimnasios para contrarrestar el crecimiento de casos Covid-19. Nosotros por protocolo y espacio tenemos turnos de cinco alumnos, donde cada uno tiene más de 10 metros cuadrados, con elementos para entrenar de forma individual. Y las clases están distanciadas una de otra y donde las posibilidades de contagio son ínfimas”.

Finalmente el profe dejó una reflexión: “En este caso la sociedad se divide en dos. Los que han asistido alguna vez a entrenar a cualquier gym y los que no. ¿Por qué hago esta separación? Porque es ahí donde encontrás a quienes se oponen a la reapertura de los gym. Amén de que nuestros dirigentes nos catalogan como sector de esparcimiento o recreación. Cumplimos un rol fundamental en la salud de las personas. Somos la primera derivación tanto de médicos, como también de la rama psicológica”.