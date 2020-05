Gimnasios: crear la Cámara en época de pandemia

La Cámara de Gimnasios en la capital entrerriana está en plena formación a partir de esta situación de pandemia y se está trabajando para conseguir la personería jurídica. Mientras se da esta transición y hasta que legalmente pueda funcionar como tal, Andrea Guerrero es la referente, la voz cantante de los gimnasios de Paraná y quien se perfila para llegado el momento ser la presidenta de Informe dicha entidad. Hoy la situación de los gimnasios es severa ya que no pueden abrir sus puertas. De este tema habló la paranaense en contacto con Ovación.

gimnasios Los gimnasios en una situación complicada

—Se está trabajando para formar la Cámara de Gimnasios.

—En esta etapa de cuarentena nos hemos reunidos los dueños de los gimnasios, centro de pilates y yoga y algunos estudios de danza para trabajar en la conformación de la Cámara y en eso estamos, trabajando en ese sentido

—¿Cómo los afectó la cuarentena?

—La situación es de grave a muy grave. Los gimnasios hace más de 60 días que están sin trabajar y nosotros somos prestadores de servicio y como pymes, nuestro flujo de caja diaria es la capacidad de giro que tenemos para mantenernos en general. Es decir que no tenemos capacidad de ahorro ya que somos pequeños y medianos empresarios con un flujo corto que es para la diaria por lo tanto si no trabajamos no facturamos y si nos facturamos no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Además aquí no sólo estamos los dueños de los gimnasios, también hay que pensar en un gran número de profes e instructores y que hoy con sus familias están siendo afectados.

—El endeudamiento es grande.

—Hoy estamos altamente endeudados y esa es la situación general. Nuestra mayor endeudamiento viene por el lado de los aportes patronales, por el lado de las cargas impositivas y los alquileres que no pudimos negociar. A eso se le suma los servicios que siguen llegando como el gas por ejemplo. Todos dimos de baja la mayor cantidad de cosas que pudimos, pero otras no se puede. La consecuencia es un alto grado de endeudamiento en el que estamos cayendo.

—¿Hay un protocolo para regresar?

—Estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad y elevamos un protocolo, una hoja de ruta. Ya se lo entregamos a la autoridades municipales y provinciales. Esa hoja de ruta la pusimos a disposición de los equipos técnicos para que ellos nos digan en cuanto se adecuan nuestros gimnasios, lo que tenemos que agregar o quitar. Igual no es mucho más de lo que se viene hablando. Poner en practica la higiene personal y la distancia social. También que dentro de los gimnasios haya un mínimo de personas para que nos permitan trabajar con un espacio suficiente para evitar el contacto. Además trabajamos en los horarios y tiempo de permanencia.

—¿Recibieron ayuda?

—Eso es otra de las cosas que hemos hecho y ya en forma individual. Todos hicimos los trámites para pedir las ayudas económicas del estado, ya sea los créditos tasa cero o el 50% de los salarios de nuestros empleados y en ese sentido el resultado fue de escaso a nulo. Muy pocos pudieron hacerse de alguna ayuda económica por parte del estado nacional.