Esto está afectando el desempeño y el funcionamiento del gimnasio. "No estamos funcionando al 100 por ciento. No tenemos flexibilidad de horarios y no se puede juntar mucha gente porque el espacio es chico. Aún así, la mayoría nos sigue acompañando", dijo a UNO la referente social.

Nicolas Pagliaruzza.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

La cuota societaria vale 1.200 pesos para practicar tres veces a la semana y 1.500 pesos para usarlo todos los días. Reciben alumnos y alumnas deportistas "de todas partes de la ciudad", mencionó Olivera. Entre otros, de los barrios Maccarone, Villa Almendral, Bajada Grande, Pancho Ramírez y Mercantil.

Paya Box tiene alumnos que pagan la cuota estándar y otros con cuota social, que es gratuita. Este beneficio está disponible para mujeres alojadas en la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, adolescentes de residencias del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf) y "chicos que no pertenecen a ninguna institución, pero ante su falta de recursos se les daba lugar", precisó Olivera. "Somos un gimnasio inclusivo y nadie se queda sin su espacio", afirmó.

"Estamos buscando un lugar. Si no cuesta mucho, mejor, y si está dentro de bulevares también, porque viene gente de todas partes y si es muy lejos se nos va a complicar llegar", dio a entender la fundadora. Además, necesitan un espacio de al menos 40 metros cuadrados, con paredes suficientemente fuertes para sostener las bolsas de box y baño.

Nicolas Pagliaruzza Monica Olivera.jpg Mónica Olivera y Nicolás Pagliaruzza, madre e hijo, fundadores del gimnasio UNO / Juan Ignacio Pereira

El hallazgo de un local adecuado ayudaría a 70 boxeadores y boxeadoras, dos profesores y dos ayudantes.

Olivera añadió que se han contactado con muchos clubes, pero las entidades no tienen disponibilidad ni espacio, o les ofrecen solo horarios matutinos, mientras que Paya Box funciona todo el día. Tampoco han conseguido, hasta ahora, un lugar público para ocupar transitoriamente. "Están todos ocupados los CIC y el centro deportivo municipal Raúl Alfonsín, porque se activó mucho el deporte social en Paraná", observó.

Embed

El caso de Paya Box es, además, una muestra del crecimiento del boxeo femenino en Paraná. Es uno de los 16 gimnasios y clubes que enseñan el deporte a mujeres.

Aquellas personas o instituciones que puedan colaborar con Paya Box o dispongan de un espacio para cederle o alquilarle, pueden comunicarse a los números 0343 154 727344 y 0343 154 470108. También se encuentra al gimnasio en Facebook e Instagram