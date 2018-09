Gimnasia sufrió para encontrar el empate

Gimnasia de Concepción del Uruguay y Douglas Haig de Pergamino igualaron 1 a 1 en el estadio Núñez en un tanto, en el debut de ambos en el Torneo Federal A. Cristian Duma marcó en el cierre para los de Pergamino y Fornillo clavó el empate, en el final del partido, para el Lobo.





Gimnasia, en la versión al cien por cien del técnico Norberto Acosta, se presentaba ante su gente, ansiosa por verlo luego de tanto tiempo. Pero Douglas frenó todo eso, con un primer tiempo dominando, parado cerca del área rival, ahogando la salida, molestando y ensuciando en la franja del medio, donde el Lobo tiene su mayor riqueza de fútbol.





Los de Pergamino no dejaron jugar mucho, apretaron siempre, incomodaron ahí y salían rápidos, casi verticales, cuando podían. Le escondió la pelota al local, se la robó siempre en esos 45 minutos. Y Gimnasia sintió ese juego, no le gustó y nunca le encontró la vuelta, no pudo romper ese cerco para llegar con claridad al arco del seguro Barucco.





Y así, entre la chatura del local y la presión sin juego de la visita, el primer tiempo se fue yendo en un largo bostezo. La esperanza que algún jugador pudiera romper eso se fueron entre faltas, imprecisiones y errores.

Cuando todo se iba en cero, Cristian Duma armó un gol de otro partido. Por habilidad y picardía. Aguanto en las dos líneas que sostienen el área grande, sobre la derecha de su ataque, giró entre tres rivales y pasó en diagonal para puntearla con exquisita malicia ante la salida de Crusat, abajo, al palo lejano, para que Douglas se vaya ganando al vestuario, con su gente festejando en la tribuna que da al norte de Concepción. 1 a 0 y a descansar, dejando además los clásicos murmullos ante la caída transitoria y preocupados además porque Nico Torres debió salir, lesionado, en el cierre mismo del primer tiempo.

Embed Terminó el primer tiempo y gana Douglas Haig con gol de Cristian Duma a los 44 minutos.

En Gimnasia entró Jonathan Benítez por Nicolás Torres que se retiró lesionado. — GIMNASIA CdelU (@Gimnasia1917) 9 de septiembre de 2018





La vuelta al juego, ya con el sol dejando caer sus últimos destellos sobre el estadio, fue sin variantes en ambos equipos. Y ahora fue Gimnasia el que terminó inclinando la cancha en busca de empate. Douglas se paró atrás esperando una contra que nunca pudo sacar.





El Lobo, con más fuerza y ganas que fútbol y orden, fue a buscar la igualdad. Trepó varias veces Griego rompiendo el molde, sacudiendo las obligaciones tácticas, por el otro lado, Fornillo comenzó a ser más buscado. Creció Rodríguez en el juego, acompañando más a Leguizamón. El ingreso de Musico por Papo Umpierrez (su actual posición lo condena a un sacrificio que le resta su juego) y luego de Emiliano García por Vercellino le dieron más frescura al Lobo.





Tuvo un par de chances, una de ellas anulada por fuera de juego Fornillo tras un buen remate de Perassi que el arquero no contuvo. Pasados los 70 minutos, Douglas solo aguantaba ante un rival que lo arreaba con furia pero casi sin ideas.





El juvenil García dio muestras de su clase y se plantó en el debut ante su gente. Cuando todo se iba, cuando los tres puntos esperaban para subir al colectivo rumbo a la Ruta 14 y de ahí a Pergamino, llegó el empate. García la aguantó sobre el vértice derecho de su ataque, a metros del área, dos amagues en paralelo para sacarse sendos rivales y el zurdazo al arco que se desvía, Barucco que va abajo pero Fornillo es más rápido, tocando también desde el suelo para el empate, a uno del final. Merecido para Gimnasia y justo para lo que fue el partido.

Embed Gol de Cristian Fornillo a los 40 del segundo tiempo. El Lobo empató 1 a 1 con Douglas Haig en el inicio del Federal A. — GIMNASIA CdelU (@Gimnasia1917) 9 de septiembre de 2018





Pasó el debut de Gimnasia de Concepción. La realidad le mostró una vez más que será un torneo difícil, algo ya sabido por todos. Así serán los encuentros como local, algo parecido a lo que verá como visitante, más duros pero con poco fútbol y mucho roce, raspe y físico. Ayer padeció en la primera etapa y dominó en la segunda, con recambios le dieron resultado, algo que será muy importante de cara al futuro.

