Gimnasia se opondría a la fecha para reanudar el partido

De jugarse el 19, Boca debe reprogramar su partido por Copa Argentina ante Patronato

Por lo pronto, desde Liga Profesional apenas indicaron que el partido será "oportunamente reprogramado", pero nada dijeron respecto de la fecha, sede y horario del mismo. Así, con un calendario acotado por la cercanía del Mundial de Qatar 2022 y la oposición de Gimnasia a disputarlo entre semana si no se respetan los días de descanso, habrá que ver si acaso no deciden mover la fecha del duelo entre el Lobo y Argentinos o si buscan un nuevo día para reprogramar el encuentro suspendido con Boca.

Cuándo podría jugarse Gimnasia vs. Boca

Minutos después de la suspensión, el responsable de APREVIDE, Eduardo Aparicio, dijo que "de ninguna manera se jugará el partido" este viernes. A raíz de esto y si bien por el momento no hay confirmación oficial, la alternativa que se maneja con más fuerza es que el duelo se reprograme para el miércoles 19 de octubre, a puertas cerradas y en estadio a confirmarse.

Sin embargo, el Lobo, por medio de Néstor Gorosito, expresó su desacuerdo ya que tiene un duelo con Argentinos Juniors pactado para el 17 de octubre a las 21:30. Así, el encuentro finalizaría cerca de las 23:30 de ese lunes y así no habría manera de respetar las 48 horas de descanso entre partidos. "Todavía no nos dijeron cuándo se juega, se habla del 19, pero nosotros jugamos el lunes contra Argentinos y no podemos jugar a los dos días con Boca. Lo más lógico es que tengamos tres días de descanso como corresponde", expresó Pipo.