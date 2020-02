Gimnasia recupera tres puntos de oro

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal determinó devolverle a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay los tres puntos con los que había sido sancionado tras una supuesta mala inclusión de Nicolás Retamar en el encuentro que el Lobo disputó ante San Martín de Formosa por la 16° fecha del Torneo Federal A.

El conjunto de La Histórica se impuso en ese juego por 1 a 0. Sin embargo desde el Santo formoseño elevaron una protesta por indebida inclusión de Retamar en el elenco dirigido por Hilario Bravi. El fallo determinó la quita de los puntos y modificó el resultado del juego, otorgando la victoria al conjunto del noreste del país.

La dirigencia Mensana se movió con celeridad. Hizo uso del recurso de Reconsideración y Apelación en contra en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Disciplina argumentando que Retamar estaba habilitado para formar parte de ese compromiso.

“El club Gimnasia y Esgrima presentó el total de la documentación a la Liga de Concepción del Uruguay, y es la Liga la que no envió la documentación completa con el convenio de transferencia otorgado en tiempo y forma, que esta negligencia de la Liga que nos contiene es un error de hecho excusable y que ese error excluye la culpabilidad… la verdad real surge de la documentación que acompañamos en este pedido de reconsideración que por omisión y negligencia de la Liga de Concepción del Uruguay no fue entregado anteriormente creyendo el club Gimnasia y Esgrima que obraba a derecho porque los diferentes documentos estaban en poder de la Liga … que el jugador Kevin Nicolás Ratamal ha sido concedido en préstamo por el club Newell's Old Boys en favor de nuestra institución y que por lo tanto su inclusión en la lista de buena fe ha sido válida y legítima, operación que se encontraba perfectamente registrada y publicada por el sistema COMET...”, argumenta la apelación emitida desde La Histórica.

De esta manera, Gimnasia recupera tres unidades que le permite reducir distancia sobre Juventud Unida en la tabla de posiciones. El Lobo cierra el escalafón de la Zona 1 con 14 puntos. El Decano del sur entrerriano se ubica un peldaño arriba con 14