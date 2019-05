Gimnasia quedó afuera de la semi en la última jugada

Gimnasia de Concepción igualó en la tarde del domingo en Villa Ramallo 1 a 1 ante Defensores de Belgrano y quedó afuera de las semifinales del Torneo Federal A de fútbol. El Lobo uruguayense ganaba desde el minuto 8 con tanto de Juan Ferreyra pero Franco Olego, a los 95´clavó el empate ante la desazón de los entrerrianos ya que se le iba la chance de los penales. Se cierra un torneo que lo tuvo a Gimnasia como protagonista, llegando donde nunca antes lo había hecho.

Cuando parecía que todo se iba a los penales, como un premio para el buen juego de Gimnasia en tierras bonaerenses, ganando con autoridad en el Salomón Boeseldín ante Defensores de Belgrano, confirmando la remontada de hacía siete días, en el Núñez, alcanzando un 3 a 2 luego de estar abajo 3 a 0. No se le dio. En la última pelota que cayó en el área, Olego la peleó con Crusat, arrodillado para atraparla. No pudo el uno del Lobo. Olego dijo gracias y sacó provecho de su gran experiencia. Se fue abriendo, saliendo de la marca de Vercellino para marcar el empate casi pegada al palo, con dirección, sin potencia. Gimnasia se desmoronó. Lo que construyó a lo largo de 90 minutos de juego se le fue en un par de segundos de dudas, aprovechadas por un gran goleador.

El encuentro empezó con los entrerrianos dominando la escena. Afirmado atrás, con la vuelta de Nico Torres, el medio jugó con tranquilidad y con Leguizamón aprovechando la velocidad de Ferreyra y Umpierrez. A los 8 llegó el grito esperado, que permitió además jugar con mucha tranquilidad a los dirigidos por Norberto Acosta. Gran pelota de Leguizamón para la fe de Ferreyra, que fue, ganó y definió con inteligencia ante el derrota Olivera. El Lobo pasaba a ganar y Defensores a crecer en el juego, aunque sin inquietar demasiado a Crusat. Tuvo muy clara con los dos mejores del dueño de casa intercambiando roles. Olego habilitó a Coronel que no supo definir como lo habría hecho el 9. Nada más, poco para Defensores que ahora si estaba obligado a buscar el empate para habilitar los penales.

La segunda etapa mostró al Lobo de Concepción jugando con tranquilidad, manejando la pelota y los nervios del dueño de casa, que se agigantaban con el paso de los minutos. Belgrano no llegaba con peligro pero sufría en cada pelota que rondaba los dominios de Olivera. La dupla del gol volvió a juntarse en Gimnasia con Ferreyra dejando en buena posición a Leguizamón que no pudo definir, mientas que enfrente Olego, siempre Olego, metía miedo con un buen tiro libre. Acosta mandó otra vez a Retamar por Umpierrez, para darle más aire al Lobo, que lo tuvo en los pies del juvenil, que encaró y ganó un par de veces, aunque sin llevar peligro. Defensores no reaccionaba, la obligación de buscar el empate lo incomodó al equipo de Storti, que mantenía las banderas por Olego, al que Crusat le sacó con gran reacción un cabezazo con destino de gol.

Cuando todo se iba, cuando los técnicos iban armando las listas, llegó lo imprevisto. Una pelota sin peligro, se confían Crusat, Benítez y hasta Ríos. Olego no. Busca, roba, amaga y define. Empate a los 50', para derribar las ilusiones de Gimnasia. Inmerecido castigo para el Lobo porque la chance de los penales le sentaba justo. Ninguno se sacó ventaja para pasar directamente. Le toco a Defensores, lo padece Gimnasia.

Ahora, llegan para el Lobo tiempos de análisis, de rescatar todo lo bueno de la campaña, del trabajo de Acosta, que aunque su equipo no luzca, el DT trabaja con seriedad, sin conflictos y en pos de algo más grande. Todo el plantel también precisa de una dirigencia más cercana, de pagos en tiempo y forma, de materiales y cancha para trabajar. A partir de ahí, la institución volverá donde pretende estar.









PARTIDOS. San Jorge de Tucumán pasó a las semifinales venciendo 3 a 1 a Desamparados, para llevar el global a 6 a 1, mientras hoy jugarán Alvarado de Mar del Plata ante Sol de Mayo de Viedma y al cierre se enfrentaban Sarmiento de Chaco-Deportivo Madryn.