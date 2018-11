Gimnasia no capitalizó todas sus ventajas

Embed ► Final en el Núñez! El Lobo y Las Parejas no se sacaron ventajas y fue 0 a 0. — GIMNASIA CdelU (@Gimnasia1917) 24 de noviembre de 2018





Sin fútbol no hay goles, sin goles no hay victorias. Más allá que se podrá festejar algún que otro triunfo sin merecerlo, siempre en este juego, el que mejor lo hace, se lleva la victoria. Gimnasia careció de ideas, de fútbol, de picardía para sacar ventajas de un rival nervioso, limitado, que terminó cerrando un partido con ocho jugadores producto de tres expulsiones, correctas todas, sin discusiones.





El Lobo nunca pudo sorprender. Hilvanó pocas jugadas de riesgo frente al arco de Rebora, a punto tal que en la primera parte, cuando todo era más parejo, solo remató una vez, con un disparo de Fornillo que se desvió al corner tras rozar en un defensor. Fornillo, cambiado de sector, relegado a la izquierda del mediocampo, perdió peso y sorpresa, esa que tiene cuando va por derecha.





En la parte final, con Sportivo Las Parejas saliendo ya a jugarla con un hombre de menos ya que Acosta vio la roja a los 36', Gimnasia acentuó su falta de ideas. Leguizamón no pudo pesar en el juego, no encontró socios o no pudo encontrarlos. Llegó la segunda expulsión, Mesa a los 73' y con mucho por jugar.





El DT mensana mandó a Musico primero, Perassi y Rivero, todos cambios ofensivo que no pagaron lo que se esperaba. Hernández vio la roja en el final para que Las Parejas termine con 8 y haciendo suspirar a varios con una contra que sacó y no pudieron definir en el arco de Crusat.

Enfrente, Rebora continuo haciendo tiempo, para el enojo de los hinchas y rivales. Pero Gimnasia no debe enojarse con el uno rival.





Debe buscar dentro de su plantel las soluciones, recuperar el andar de la primera rueda, calmar las aguas y jugar. De este pozo se sale jugando. Nada tan simple y sencillo como eso, que hoy parece ser demasiado para un equipo un tanto confundido.





Síntesis:

Gimnasia 0: Emilio Crussat; Jonathan Benítez (54' Nicolás Musico), Ricardo Bernay, Nicolás Torres y Agustín Griego; Leonel López (74' Luis Rivero), Emanuel Piñon, Pablo Vercellino (62' Facundo Perassi) y Cristian Fornillo; Luciano Leguizamón y Franco González. DT: Norberto Acosta.





Sportivo 0: Emilio Rebora; Lucas Abascia, Marcos Fissore, Sebastián Hernández y Juan Acosta; Nicolás Voscos, Diego Yacob, Jonathan Laureiro (70' Leandro Albornoz) y Román Yassogna; Brian Mesa y Daniel Salvatierra (58' Leandro Hernández-72' Pedro Pizzichini). DT: Nahuel Martínez.









Expulsados: 36' Juan Acosta (SP); 73' Brian Mesa (SP);89' Sebastián Hernández (SP);





Estadio: Núñez -

Arbitro: Adrian Franklin.