Giacomelli sigue con su pasión a flor de piel

“El deportes es salud”, fue la frase con la que arrancó la charla Julio Giacomelli histórico arquero de la Liga Paranaense de Fútbol y hoy entrenador de Atlético Neuquén y Arsenal de Viale en Paraná Campaña. Lo dicho fue en referencia a la pandemia y, con una mirada optimista, charló con Ovación de los trabajos que viene realizando en la cuarentena.

El entrenador sigue cumpliendo su rol en un espacio reducido con otros locos apasionados por el arco. “Después de un mes y medio de todo lo que viene pasando los padres empezaron a llamarme para volver a los entrenamientos y que sus hijos empiecen a moverse de nuevo”, expresó Julio. A lo que agregó: “Cuento con un espacio para brindarles un buen entrenamiento, y con todas las medidas necesarias los recibo en mi terreno para poder trabajar un rato. El encierro no hace bien y es algo muy lindo poder realizar algo que tanto nos apasiona”.

Por otro lado, Giacomelli, exarquero de la LPF con una rica trayectoria dejando huellas y enseñanzas en cada institución que le tocó defender, habló de su pasión: “Es algo que me gusta, puedo estar todos los días haciendo esto. El arco es algo que llevo adentro y me apasiona la posibilidad de enseñar del puesto más lindo dentro de una cancha a otros y valoro cómo reciben cada uno de los consejos”.

Entrenan.jpg Giacomelli junto a los arqueros que entrena en la cancha auxiliar de Ministerio los lunes y miércoles.

Es justo llamar maestro al entrenador de arqueros de Neuquén y Arsenal, aunque él comentó con humildad al respecto: “Hay muchos maestros, y que no tuvieron la repercusión que uno tuvo. Grandes entrenadores de arqueros y que enseñaron desde lo que uno aprendió, entre ellos la Pepa Sauthier y Pipa Osoro. De ellos aprendí todo lo que hoy transmito, ellos son maestros”.

En cuanto a los valores que trata de transmitirle a los chicos el exportero contó: “Siempre le remarcó a los chicos que antes el técnico era el entrenador de arquero. No había posibilidad de decir que uno estaba cansado. Hoy les digo a los arqueros que aprovechen la oportunidad de entrenar y seguir adelante a través de todas las herramientas que se les brindan”.

Objetivos.

Julio Giacomelli habló de sus metas y objetivos. Con un corazón solidario y siempre pensando en el prójimo dejó la siguiente reflexión: “Lo mío es siempre seguir ayudando como sea y a quien sea. No soy egoísta y sé que hay otros chicos que tienen más puertas para abrir. Si viene algo más, ahí voy a estar para dar una mano en lo que tanto me gusta. No hay que tirar bombas porque sí, más si quedan varadas en el cielo si estallar”.

Segundo año como entrenador

En su segundo año consecutivo como entrenador de Neuquén, Julio Giacomelli está a cargo de todas las categorías. “Me dieron la posibilidad de tener todas las categorías y estoy agradecido a eso. Si bien el año tuvo la pandemia, no me puedo quejar del manejo del club que está al día con todo. Siempre estuvieron atentos y los chicos del club se siguen entrenando. Es una institución que tiene objetivos claros y bien parada”.

Lautaro López / Ovación