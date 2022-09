Gesto de fair play de Cerúndolo frente a Andy Murray

Pero el británico respondió con otro quiebre inmediato y ambos tenistas se batieron en un emocionante set bajo el fuerte calor y humedad del mediodía de Nueva York. Tras ceder la primera manga, Cerúndolo fue desfalleciendo ante un Murray con momentos de gran brillantez, que celebró el público del recinto Louis Armstrong.

Luego del encuentro se saludaron en la red y el británico otra vez reconoció el gesto de juego limpio del argentino. “Me felicitó porque vengo haciendo un gran año y me dijo que no me pusiera mal, que él había hecho un gran partido, y me agradeció por haberle dado el punto en el 5-4 del primer set. Me dijo que en el tour muy pocos jugadores lo hubieran hecho, le sorprendió muchísimo porque no me conocía y le impactó”, contó Cerúndolo.

“Soy un jugador muy correcto. No me gusta sacar ventaja desde donde no se puede. Al principio no había notado el doble pique: cuando miré la pantalla y lo vi, se la tuve que dar. No se me pasó nunca por la cabeza mirar, hacerme el boludo y ponerme 15 iguales. Creo que va más allá de ganar o perder”, agregó Francisco.

Pero Murray no se conformó con su manifestación personal hacia Francisco y quiso expresarlo en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde también destacó la reacción del argentino, algo que no es común en el circuito: “Lo que hizo fue brillante y no creo que muchos jugadores en la gira lo hubieran hecho. Juego limpio para él. Se lo dije en la red. Él tampoco tenía que hacerlo. Cuando la pelota pasó, supe que había rebotado dos veces”.

“Se sintió como una victoria en cinco sets”, dijo un contento y fatigado Murray, que compite con una prótesis metálica en la cadera desde 2019. En tanto que Cerúndolo también tuvo autocrítica al manifestar que “la verdad es que estoy bastante enojado: no jugué un buen partido. No me sentí cómodo con mi derecha, ni con mi estilo de juego, con buscar el ataque, erré muchas bolas fáciles”. Francisco, uno de los nueve argentinos en el US Open, seguirá en la competencia pues jugará en dobles y conformará pareja con Pedro Cachin.