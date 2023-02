Germán Burgos se ilusiona con dirigir a River

"Yo sé que voy a pasar por River seguramente y también por la Selección Argentina. Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo. El fútbol te coloca a los componentes en su lugar, siempre es así. Si no es ahora, será otro año, el otro año o el otro año", afirmó en el podcast Bendita Afición.

La salida anticipada del club rosarino poco parece afectarle a Germán Burgos, que tomó esa experiencia como parte de su recorrido. La mira apunta a regresar algún día al Atlético Madrid, donde es considerado un ídolo, pero también piensa en un retorno al Millonario. Así lo reconoció en una charla con el podcast "Bendita afición", donde reconoció: "Yo sé que voy a pasar por River seguramente y también en la Selección Argentina. Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo. El fútbol te coloca a los componentes en su lugar, siempre es así. Si no es ahora, será otro año, el otro año o el otro año", indicó el ex arquero del Más Grande.

Para finalizar, señaló cuándo se imagina calzándose el buzo de entrenador en River: "Mi idea es hacer el camino que me propuse, sino no hubiese sido Germán Burgos. Si yo no me propongo como primer entrenador, entonces no sería yo. Es buscar tu sueño y tu vida. Ahora quiero que me insulten a mí. Me cansé de que me aplaudan", cerró con el humor que lo caracteriza.