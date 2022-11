Gerardo Martino busca darle respuesta a los mexicanos

martino.JPG Martino dio su conferencia de prensa

Una de las preguntas de los periodistas presentes apuntó a las ´excusas´ que él entendía se esgrimen desde la selección nacional intentando encontrar argumento que justifiquen la falta de contundencia: "No hay necesidad de excusas. Tenemos un partido con necesidad de ganarlo. Si hay algo que este grupo nunca puso son excusas. A veces nos toca describir las realidades. Cuando uno dice ´jugamos bien 60 minutos´ es porque jugamos bien 60 minutos, no es una excusa, describimos una situación. Porque el partido se tiene que analizar desde ese lugar. Si vos lo tomaste como una necesidad de poner una excusa… lejos está este grupo de ponerlas ni de escudarse detrás de eso. Nosotros, lo único que necesitamos, es darle respuestas a todo el pueblo mexicano. (la excusa) me parece un elemento muy mediocre, sobre todo para un grupo de trabajo, para un entrenador, vivir cuatro años entrenando un equipo y pensar que sólo la excusa lo sostiene en el cargo".

El ex entrenador del Barcelona finalizó diciendo que es posible cambiar pero siempre dentro de las posibilidades ensayadas: "Cualquier cosa de la que veamos mañana que, obviamente está claro por la necesidad del partido, tiene que ver con la conformación del equipo y sobre todo con gente de ataque, en ningún caso no va a haber estado entrenada. Pudo haberse no visto en algún partido oficial o en algún amistoso. No solamente lo de Argentina estuvo entrenado si no que ese sistema lo utilizamos contra Canadá (en Montreal), y lo que pase mañana seguramente sea algo que nosotros hemos elaborado. Lo que estoy en desacuerdo es en armar esquemas en los que los jugadores sientan que no tienen herramientas".