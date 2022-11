Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culé, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me concen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barsa siempre”, completó su anuncio.