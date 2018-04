Gerall Hernández: "Creo que no caemos de lo que hoy vivimos"

Es uno de los pilares en el sueño grande de Sportivo Urquiza, más allá de estar inmerso dentro del fútbol lo suyo se emparenta a una historia de vida. Llegó a la Argentina procedente de Uruguay y halló en el club de La Floresta el lugar para prolongar la carrera deportiva que inició en su país natal. Gerall Hernández, como todos en la V Azulada, vive un sueño. Del mismo y otros temas el polifuncional habló con Ovación.

El Uru transita su segundo periodo en el conjunto Fortinero: "Hace algunos años llegué a Paraná, no vine a jugar al fútbol, me vine a vivir. Llegue de Uruguay y en Paraná empecé a enviar videos a todos los clubes; el único que conocía por nombre era Patronato. El primero que me llamó fue Belgrano y después de estar a prueba dos semanas no quedé. Un día Luciano Barrios, hermano del Pato me dijo de la posibilidad de Sportivo. El Pato era ayudante de campo y el Tony Fontana el entrenador, después de practicar una semana me confirmaron que quedaba. En esos primeros seis meses en el torneo de Liga quedamos afuera en semifinales con Peñarol. Después cuando volví para la segunda parte nos toca quedar afuera otra vez en semifinales con Atlético Neuquén en cancha de Palermo, para luego poder salir campeones", comentó.

Sus inicios como jugador se remiten a su tierra natal: "Empecé a jugar de chico, hice todas las inferiores en Atenas y ahí estuve hasta los 19 años. Después me fui al Deportivo Maldonado hasta que me vine a la Argentina", detalló.

La V está ante la posibilidad de su primera conquista a nivel nacional, lo que transforma su realidad en única: "Creo que en el plantel no caemos del momento que vivimos y la gran chance que se nos presenta, qué es lo que nos estamos jugando. Cuando llegamos a los cuartos de final nos propusimos clasificar para hacer historia y meter por primera vez a Sportivo en una semifinal. Lógico que ahora no nos conformamos y queremos el ascenso", esgrimió.

La rutina del simpatizante del Fortín se ve alterada por la proximidad de una finalísima: "En Argentina, como en Uruguay, el hincha es muy pasional y el hincha de Sportivo Urquiza no es la excepción. No me sorprende para nada el respaldo que nos brindó cada vez que jugamos de local y el ingenio de muchos para poder estar cuando jugamos afuera. Los jugadores por ahora nos mantenemos tranquilos y nos mantenemos al margen de la vorágine del hincha. La gente de Sportivo ya nos demostró su pasión jugando partidos de Liga", acotó.

Las características de juego de Hernández hacen que lo de la "garra uruguaya" supere el mito: "La historia muestra que muchos uruguayos se destacaron en Argentina por su garra. Por suerte es algo que hoy perdura en el futbolista de Uruguay. En particular muchos me valoran el sacrificio; hay otros que sobresalen por el toque más fino. Lo mío es meter y meter lo que más se pueda para que los otros jueguen", remarcó.

Por encima de sus condiciones, al oriental le costó ganarse un lugar en el elenco de Gustavo Romero: "Sucedió que arranqué después la pretemporada porque había viajado a Uruguay a visitar unos familiares. El técnico, con buen criterio, le dio prioridad a los que arrancaron desde un principio", expresó.

Sobre su llamativa posición de defensor, dijo: "Casi siempre fui volante central, Gustavo –Romero– me probó como defensor y creo haberme adaptado a la posición".

De los motivos que llevaron a Sportivo a una instancia tan decisiva, remarcó: "La fortaleza del grupo. Siempre fuimos un plantel corto y se fue achicando con la partida de algunos chicos por distintos motivos. La ida de esos jugadores aumentó el compromiso de los que estamos y nos potenció. Creo que tratar de jugar siempre de la misma forma es otro de los méritos. También el disfrutar cada entrenamiento y no dejarnos invadir por la ansiedad es importante", aseguró.

De cómo puede darse el desarrollo el domingo en La Floresta, adelantó: "El partido de ida fue durísimo, nos encontramos con un rival complicado y que también llegaba invicto. Fue un partido parejo en el que después que nos pusimos en ventaja defendimos bien y tuvimos más chances de contra. Creo que la revancha no va a cambiar mucho y las claves para ganar pasarán por no cometer errores y aprovechar la situaciones favorables. Sportivo no saldrá a especular con la ventaja, somos un equipo que siempre salió a proponer y el domingo intentaremos lo mismo. Si en algún momento el trámite nos lleva a defender lo haremos", concluyó.