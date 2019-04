Geminiani: "Se hizo un gran partido"

Seguramente de la permanencia de Patronato en Primera se seguirá hablando unos días más, al menos hasta el compromiso por la Copa de la Superliga frente a Godoy Cruz de Mendoza el lunes a las 19 en casa. Es que lo que se vivió el domingo en el Grella fue no apto para cardíacos. Se ganó con sufrimiento y se mantuvo la categoría.

Lautaro Geminiani es uno de los protagonistas que lo vivió de manera especial por ser del club y por sentir los colores. Jugó su partido y más tarde celebró esta permanencia en Primera. "Sabíamos que teníamos que pensar sólo en Patronato, quede dependíamos de nosotros. Se hizo un gran partido y obviamente que después se sufre. Nos metimos un poco atrás, Argentinos juega bien, pero después gracias a Dios esos últimos cinco minutos pasaron rápidos y nos quedamos en Primera".









La palabra sufrimiento fue la que más se escuchó en cada análisis, era inevitable no repetirla. "Sufrimos y Seba vuelve a sacar unas de las mejores pelotas nuevamente. En la pelota parada nos podían hacer daño y Seba se lució de nuevo. Fueron dos llegadas, una el gol y la otra la ataja Seba. Nosotros estuvimos un poco mejor en ofensiva, nos faltó el último toque. Gabriel Carabajal hizo un golazo increíble y ya está".

Geminiani2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández



"Yo hago una falta que tengo que hacer porque era una jugada peligrosa para Argentinos y la amarilla está bien, pero después muchas jugadas por nombres de ellos como Hauche, te apoyabas y te cobraban esas faltas que no hay que hacer porque ellos tienen una gran pegada con Mac Allister, pero ya está, se hizo un gran partido y nos quedamos en Primera", cerró el lateral que con Mario Sciacqua logró continuidad en su puesto.

PATRÓN DEL MEDIO.

El volante aportó lo que más sabe hacer. Damián Lemos se dedicó a recuperar balones ante un rival que maneja muy bien el balón. En muchos pasajes cumplió con esa misión. "Nosotros nos preparamos para esto. Esta pretemporada nos preparamos para estas 10 finales y así la jugamos", dijo sin titubear y de inmediato habló del juego y de cuanto pesaron las piernas, fundamentalmente en el complemento. "Los últimos minutos más que nada. En el primer tiempo se vio un Patronato entero, con una templanza importante, con una firmeza, sacando el gol que vino en el mejor momento nuestro. Argentinos hizo el gol y eso hizo que el segundo tiempo sea cuesta arriba. Se manteníamos el 2-0 el segundo tiempo iba a ser más tranquilo, pero ahí empezaron a quemar las piernas. Es que en 45 minutos se define todo el esfuerzo de una temporada, pesa mucho en la cabeza".

Lemos.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández



ENTRÓ CON GANAS.

El juvenil Faustino Dettler tuvo su estreno con Godoy Cruz y ante Argentinos jugó unos minutos. Se lo vio con ganas y además le dio un aire necesario al equipo en un momento bravo. "La verdad que no lo puedo creer y más estar en estos partidos con tanta presión, que te jugás el descenso. Los chicos estamos para sumar y así lo hicimos. Estamos apoyando al grupo, hay que correr, meter y jugar", confió para luego hablar del mensaje del entrenador: "Me dijo que lo haga como lo hice en Mendoza, que entre y que juegue, así corta. Es mucha presión, la cancha llena, repleta, pero fue una mochila que nos hizo ir para adelante y correr y meter más".

PICANTE ARRIBA.

El atacante Germán Berterame se ha caracterizado por su piques endiablados. Ante el Bicho tuvo el de siempre que terminó en el segundo gol de Carabajal. "Ahora me llevo la remera para la familia y la verdad muy contento por la salvación", confesó el jugador que pertenece a San Lorenzo. "Todos sabíamos que cuando llegábamos no nos daban un peso, pero nosotros lo sacamos a delante. Gracias a Dios zafamos y ahora a pensar en lo que se viene que es el próximo cotejo por la Copa".

Berterame.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández



"La verdad que es una sensación muy linda y es la primera vez que me toca jugar. Es lindo ya que el grupo dejó todo. Nos sacrificamos y por suerte de ganó. Sabíamos que iba a ser duro, pero estuvimos concentrados y con los dientes apretados".

SÓLIDO.

El defensor Matías Escudero se ganó su lugar en la defensa y cumplió con creces junto a Dylan Gissi. "Nos quedamos porque fuimos muy regulares de local. El grupo acá se plantó de otra forma y sacamos muchos puntos. No tenemos que mover tantas piezas, pero cambiar la imagen de visitante debería ser una de las claves".

"La provincia ahora que disfrute porque estas cosas duran poco y es muy lindo. Hoy mandamos a tres equipos que ganaron todos. Hay que disfrutarlo. En los últimos cinco minutos estábamos para que terminara, no queríamos jugar más. Las piernas pensaban y no responden, no te voy a mentir Por suerte los aguantamos bien", cerró extenuado en zona de camarines.

















Varisco saludó a todo Patronato





El intendente de Paraná, Sergio Varisco felicitó a jugadores, cuerpo técnico y directivos del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica por el logro obtenido el domingo al permanecer en la Primera División del fútbol argentino. "Es un orgullo para mí, extender el saludo a la gran familia de la entidad Rojinegra, a sus hinchas y seguidores", confesó el intendente.