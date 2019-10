Gatica quiere dejar su sello en el triatlón

El nombre Mauricio Gatica está relacionado con la natación en aguas abiertas. Hizo la Villa Urquiza-Paraná, la más larga del mundo: Hernandarias-Paraná y la histórica Santa Fe-Coronda.

Una serie de lesiones y algunos contratiempos hicieron que “saliera del agua” para cambiar de deporte. “Tuve malas experiencias, estuve afuera del campeonato mundial en los dos últimos años y tampoco tuve mucho apoyo y decidí que tenía que terminar con eso y empezar un ciclo nuevo”, confió el deportista nacido en Bovril el 23 de mayo de 1989 y radicado hace varios años en Paraná.

“Esperé que me llamen para la Santa Fe-Coronda porque había hecho el tiempo de clasificación y como no lo hicieron, ese día dije Triatlón se terminó”. confió. Amante del deporte sacrificado optó por el triatlón, una competencia que tiene natación, pero que al mismo tiempo implica otros desafíos para su físico como el ciclismo y el pedestrismo.

Gatica eligió a su amigo Maxi Falcón, reconocido atleta que viene de hacer las 602k para empezar con los entrenamientos y luego continuó con el gran Elías Uner. “Tuve varias personas que me ayudar en este recorrido contándome todas sus experiencias. Una de esas personas fue Maxi (Falcón) y después entrené con Yami Alarcón y ahora estoy con el equipo de Elías Uner y estamos yendo para adelante”, comentó. “Comencé de a poco en las carreras de 10 kilómetros y 8k y en junio hice los 42 de Rosario y los 21k de Amstrong y Rafaela”, dijo el deportista que en su carrera nadó en México y en el Gran Prix de Manaos.

Todo ese proceso de aprendizaje y entrenamientos no tenía registro y tuvo su bautismo el domingo en Rosario. Gatica se enfrentó a 3 kilómetros y medio de natación; 90 kilómetros de ciclismo y 21 de pedestrismo. Con el agravante de que lo tuvo que hacer ante una intensa lluvia durante toda la competencia.

El resultado fue mucho mejor de lo esperado y se robó la atención de los atletas de Elite. En el agua, su lugar, terminó primero, en la bici cerró en punta y en la calle estuvo arriba buena parte de la competencia. Terminó la prueba en 4 horas y 14 minutos y 12° en la General. “No me imaginaba que iba tener un rendimiento en punta con los de Elite. Me imaginé que iba a salir en punta del agua, pero que en la bici me iba a quedar atrás y a pata también. Pero no fue así, en la bici llegué hasta los último adelante y la perdí corriendo”, sostuvo aún sorprendido en su visita a UNO.

El deportista consideró que la clave del éxito fue el empeño y la “dedicación”. “Me fue bien por la dedicación que le pongo todos los días, porque entreno muchísimo, sino que no tenía parámetro porque debutaba. Y tenía muchas ganas de hacerlo y salió así”, relató Gatica. Con ese registro confió además que en el ambiente le dijeron que tiene un tiempo “para clasificar al Ironman de 70.3 y correr en Elite”. “Es algo impresionante para mí”, agregó.

VA POR MÁS. El objetivo de crecer en esta nueva experiencia estuvo marcado “desde el primer día” según comentó. Pero la motivación después de la competencia de Rosario se potenció y ahora quiere más. “El objetivo es ir a Florianopolis en Mayo y buscar la clasificación para el Mundial de Kona, en octubre del año que viene”, adelantó. “Me gustaría correr con una figura como Oscar Galíndez al lado”, anheló. En Florianópolis lo esperan 3,8 km de natación, 180 km en bici y 42 de pedestrismo. “Es una carrera dura, las mismas horas que me llevaba hacer la Santa Fe-Coronda, pero en tres competencias”, mencionó entre risas. En tal sentido reconoció que nadar carreras de largas distancias y hacer triatlón tiene dos cosas muy similares que son “las horas de entrenamientos y la fortaleza mental”.

Antes de Brasil tendrá otro sueño por delante que es estar en el emblemático Triatlón Internacional de La Paz. Ese que siguió de cerca durante muchos años como colaborador en el agua y que desea ser protagonista porque parte de su familia y amigos es del lugar. “Ahora quiero correr en Santa Fe una carrera de crono con distancia Olímpica y luego La Paz. El Tría de La Paz es muy especial y es mi segunda casa. Siempre lo quise correr y este año se va a dar. Estoy muy preparado y voy a buscar todo lo que pueda. Correr con toda mi gente a mi lado va a ser muy especial para mí”, sentenció el hombre que no se conformó con las brazada