Gastón Sangoy: "Esperamos llegar lo más alto posible"

Atlético Paraná sigue su puesta a punto para encarar la segunda parte del Torneo Federal A, donde perseguirá el objetivo de mantener la categoría y meterse entre los equipos que lucharán por una segunda chance de ascenso. Claro que antes, el Decano deberá afrontar sus compromisos por la fase previa de la Copa Argentina , donde el miércoles 16 recibirá en el partido de ida a Sportivo Las Parejas. Sin olvidarse de cuál es la meta principal, los dirigidos por Ricardo Pancaldo tomarán este certamen para sumar minutos y mostrarse a nivel nacional.

Entre los que jugarán por primera vez este torneo está Gastón Sangoy, quien volvió al fútbol argentino después de 15 años para vestir los colores del Gato. El delantero jugó en la Primera División de Boca y ostenta una larga trayectoria en el exterior, que incluye un paso por Ajax de Holanda y una destacada actuación en Apollon Limassol, con el que ganó la Copa de Chipre. En una entrevista concedida al sitio oficial de la Copa Argentina, el jugador de Atlético Paraná habló de la nueva experiencia que tendrá por delante, como así también del presente del equipo en el Federal A.

"Esta Copa es muy interesante para todos los equipos. Como se pudo mostrar el año pasado, que conjuntos del Federal A llegaron a jugar instancias muy importantes. Para los futbolistas también sirve para mostrarse. Es una iniciativa muy buena. Jugarla con el club de mi ciudad va a ser algo muy lindo y significa muchísimo, porque será la primera vez que participe del certamen. Esperemos llegar lo más alto posible", manifestó.

—¿Qué significaría para vos llegar a la fase final de la Copa Argentina con Atlético Paraná y tener la chance de enfrentar a un equipo importante de Primera?

—Sería una locura y un sueño hecho realidad, pero es muy difícil. El Federal A me pareció complicado y todavía me estoy adaptando porque es muy friccionado. No estaba acostumbrado a tener tanta marca encima.

—¿Cómo surgió tu llegada a Atlético Paraná?

—Venía entrenando con el plantel en años anteriores, cuando quedaba de vacaciones o no tenía equipo fijo. Ya me conocían y Tincho Benítez (Fernando Martín, el técnico, uno de los goleadores de la Copa Argentina 2011-2012) me dio la oportunidad de integrarme a mediados de 2018. Nunca había jugado acá, así que es mi primera experiencia.

—¿Por qué volviste al fútbol argentino después de casi 15 años?

—Estaba cansado porque me había ido desde muy chico. A los 13 años me fui a Buenos Aires para jugar en Boca y a los 18 empecé a viajar afuera. En ese recorrido formé una familia y tuve hijos. Mi retorno fue también por ellos, para que tengan una vida tranquila. Que puedan ver a sus primos y a sus abuelos.

—¿Qué recordás de tu paso por Boca?

—Fue el principio de toda mi trayectoria, aprendí muchísimo. Fue el club que me dio la posibilidad de jugar, que ya es algo muy difícil de conseguir. Bianchi me hizo debutar y me enseñó varias cosas. Boca me dejó amistades.

—¿En qué clubes te destacaste y en cuáles aprendiste más de toda tu carrera en el exterior?

—En Chipre me pude destacar y fue donde más años estuve. En España aprendí muchísimo, pero sobre todo en Ajax de Holanda, después de estar en Boca. Viví un fútbol rápido, que se jugaba a dos toques. Me costó bastante poder adaptarme y hacía muchísimo frío, porque nevaba y no estaba acostumbrado a eso.

—¿Qué anécdotas o experiencias tenés guardadas de tu paso por Europa, América y Asia?

—Lo que más rescato es que jugué en contra de jugadores que veía en la tele. Estando en Chipre, miraba a Messi, Ronaldo, Benzema, Di María, Higuaín, Iniesta, y pensaba en lo lindo que sería poder enfrentarlos. Ese anhelo lo cumplí en mi paso por Sporting de Gijón y también en Qatar, donde compartí cancha con Xavi. Además, en India estuve en el mismo equipo que Forlán.

—Ganaste la Copa de Chipre con Apollon Limassol. ¿Cómo viviste ese torneo?

—Fue el primer torneo que gané como profesional y lo destaco como un momento muy lindo. El mejor certamen que jugué antes de irme a España. Le ganamos al clásico rival (AEL Limassol) en la semifinal e hice los dos goles. Después, vencimos en la final a APOEL Nicosia.

—¿En qué cambió el fútbol argentino desde que te fuiste hasta tu vuelta?

—En la forma de jugar. Antes estaban Riquelme, Aimar, gente que ponía la pausa. Ahora es todo muy físico. Nadie para la pelota y es una lástima. Los equipos que logran un buen rendimiento, por lo general, son los que salen campeones y terminan participando de la Sudamericana o la Libertadores.

—¿Cómo calificarías el fútbol que se juega en el Federal A?

—En esta categoría he visto jugadores muy importantes, que tienen potencial para estar más arriba. Es muy difícil, no es para cualquiera. Tengo experiencia de otro lado, pero al llegar acá, hay que saber adaptarse al juego.

—¿Cuál es tu objetivo en esta última etapa de tu carrera?

—Jugar en la Primera División de la Argentina (solo participó de la Copa Sudamericana con Boca). Es mi objetivo principal y sería muy lindo poder lograrlo.

EL RIVAL. Atlético Paraná se medirá el miércoles 16 en el estadio Mutio con Sportivo Las Parejas en el partido de ida, que se jugará desde las 21. El Lobo parejense también se encuentra en plena pretemporada de cara a la Reválida del Federal A. El técnico Gustavo Raggio ya cuenta con Juan Martín Bristilo, delantero proveniente de Sarmiento de Resistencia, y Bruno Ayala, que llega desde Barracas de Armstrong.

















La lluvia postergó el debut





Oro Verde iba a comenzar ayer con su participación en el Torneo Copa de Victoria ante 25 de Mayo de Nogoyá, pero las condiciones climáticas motivaron que su debut quede en suspenso. El tiempo obligó a los organizadores del certamen a reprogramar el inicio del tradicional torneo que lleva 54 ediciones. Los dirigidos por Fabián Reynoso quieren ser protagonistas del certamen y buscar el mejor desempeño para llegar de la mejor manera al comienzo del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol. Los organizadores del Torneo Copa informaron anoche que el partido entre ambos elencos se realizará hoy en el mismo horario (20.45).