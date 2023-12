Mariano Werner se mostró feliz tras lograr el tricampeonato en el TC y el primer título en las pick up. Todo esto lo logró en tan solo siete días.

Gracias a lo logrado, el Zorro pasó a integrar la selecta lista de 10 pilotos que conquistaron al menos tres títulos en la historia del TC. Como si ello fuera poco, hace menos de siete días consiguió quedarse con el trofeo en las TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto que consigue en una misma temporada los dos campeonatos más importantes que tiene el deporte en Argentina.

Mariano Werner tricampeón 1.jpg Mariano Werner: "Gané los dos torneos más importantes de Argentina". UNOER/ Juan Ignacio Pereira

Ingreso

Werner llegó desde Santa Fe, pasando por el Túnel, y fue recibido por los simpatizantes que coreaban su nombre. Se bajó del colectivo y saludó a todos los fanáticos. Allí estuvo alrededor de 20 minutos firmando autógrafos, tomándose fotos y grabando algún video. La felicidad se notaba en su rostro. Muchas sonrisas y abrazos para aquellos conocidos que lo esperaron para realizar la caravana del tricampeón.

Luego de los saludos, UNO dialogó con el piloto. Este aseguró disfrutar lo que está viviendo y dejó en claro que se debe a sus hinchas. Los fieles que siempre están. “Estoy feliz por todo el cariño, por estar acá de vuelta”, expresó, emocionado y con los ojos llenos de lágrimas.

“Se lo dedico a toda la gente. Sé lo que han hecho por mí y no tiene precio alguno. Vivo este título con mucha felicidad. Lo más lindo que tiene este deporte es la gente que lo rodea. Soy un agradecido de todos ellos, de todos los hinchas”, agregó.

Y una vez más le habló a los fierreros: “El público significa un montón para mí. Me recibían cuando no traía nada y me reciben hoy con nuevos trofeos. Se lo dedico a ellos”.

Caravana

Luego de deshacerse en elogios a sus hinchas, el colectivo descapotable inició camino al microcentro de Paraná. Tomó la avenida Gobernador Raúl Uranga y dobló en Francisco Ramírez. Inició su curso en una de las calles principales hasta llegar a calle 25 de Mayo. Dobló en la esquina y no paró hasta dar con la Plaza 1° de Mayo. Allí, frente a la Catedral, fue el lugar elegido para bajarse y culminar los festejos.

En el medio se sumaron más autos, mientras las bocinas alertaban a los vecinos que salían a la vereda a observar de qué se trataba semejante barullo. Así se desarrolló esta caravana que duró un poco menos de una hora pero que se concentró en su punto de encuentro. Nuevamente se repitió el mismo escenario que al cruzar el Túnel. Los fanáticos y Mariano Werner se fundieron en abrazos, besos y festejos.

Mariano Werner tricampeón 2.jpg Cientos de fanaticos se acercaron a la Catedral de Paraná a recibir al Zorro. UNOER/ Juan Ignacio Pereira

Allí, luego del fervor de los hinchas, volvió a dejar unas palabras sobre lo vivido en el último tiempo. “En siete días gané los dos campeonatos más importantes de Argentina. Dejé todo. Era lo máximo que uno podía pretender y yo tuve el privilegio de lograrlo”, dijo el Zorro.

Además agregó: “Parece mentira que esto que tanto costó haya llegado en menos de una semana. Justamente por eso lo quiero disfrutar, porque sé lo difícil que es”.

“La realidad es que uno vive muy acelerado y estas dos últimas semanas han sido de mucho nerviosismo, de mucho estrés”, expresó, y continuó: “Pero sé del cariño de la gente, que dejan muchas cosas para ir a verme. En San Juan, por ejemplo, me encontré con un montón de entrerrianos y eso para mí no tiene precio alguno. Es realmente satisfactorio”.

Por otra parte, no olvidó saludar al team: “Creemos en el trabajo de todo el equipo, de los mecánicos, del motorista y del apoyo de toda la gente. Siempre lo digo, nací en el mejor lugar que podía nacer por el cariño, el aprecio y lo fierreros que son”.

Para cerrar, aclaró una frase dicha luego de campeonar. “Me puedo retirar tranquilo”, fue lo que dijo Mariano Werner luego de coronarse en Villicum. Ese anuncio asustó a los fierreros de pura cepa que pensaron en un retiro del Zorro paranaense.

“Lo dije en un término relacionado con ganar estos dos campeonatos (TC y TC Pick Up). Es difícil volver a conseguir dicha hazaña. Si fuera más grande de edad sin lugar a dudas que daría por terminada mi carrera deportiva, pero también necesito de esto y vivo de esto”, culminó el gran piloto entrerriano.