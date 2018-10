Ganaron Estudiantes y Olimpia

Con dos juegos en la élite, comenzó la decimocuarta fecha del Torneo "Sergio 'Blanquito' Sánchez" de Primera División, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. Estudiantes "A" y Olimpia ganaron en casa y se mantienen en los primeros puestos. La actividad continuará el jueves con tres cotejos.

En el Gigante del Parque, el Albinegro tuvo altibajos pero logró cerrar un duro encuentro ante Paracao por 68-62. Pablo Jaworski se destacó con 19 puntos en el ganador, bien secundado por Nicolás Bros con 16 tantos, mientras que, Nicolás Breppe anotó 15 en la visita.

Por su parte, Olimpia comprometió aún más a Echagüe tras imponerse por 68-53 en el Humberto Pietranera. Hugo Cuello sobresalió con 20 unidades en el CAO.

El encuentro comenzó siendo muy vertiginoso e impreciso en ambos costados de la cancha. Jaworski con una bomba y Torrilla le dieron la ventaja al local en el electrónico (5-0). Al no encontrar respuestas ni vías de gol, Marcos Ramos solicitó tiempo muerto y luego del mismo, Breppe corrió en soledad para concretar los primeros puntos de la visita. El dueño de casa estiró su brecha con buenos pasajes de Silva y Jaworski, mientras que Paracao limó el margen con Doldan en la zona (12-8). En el cierre del primer chico, el CAE estuvo solido en defensa y siguió aumentando su cuenta goleadora (19-8).

El segundo chico empezó de manera frenética y el marcador apenas se modificó en cinco minutos de juego. Sartori y Vicentin fueron los baluartes del auriazul para limar asperezas en el electrónico. CAE, por su lado, no logró anotar en ese lapso de juego y Alejandro Dosebe solicitó minuto (19-14). El trámite no cambió, la baja efectividad continuó aunque el anfitrión se mantuvo al frente por una posesión. Si bien la visita siguió con la arremetida de la mano de Monjes y Sartori, Estudiantes encontró gol en Jaworski y cerró un pálido periodo con la ventaja en su poder (25-21).

Luego del descanso largo, Estudiantes salió más concentrado en ambos costados del rectángulo y sacó 11 de diferencia con Bros y Torrilla (32-21). Los de Marcos Ramos cortaron la sequía con Breppe y Sartori para descontar en el tanteador, sin embargo, el albinegro respondió siendo profundo (37-29). Al elenco local se le abrió el canasto desde el perímetro con Solda y Bros y sostuvo un margen de diez tantos (48-38).

Breppe con un 2+1 abrió el último parcial para Paracao. Estudiantes no permitió que el CAP se aproxime y con Torrilla y Bros estiró nuevamente su distancia en el tablero (56-43). Vicentin fue la carta de gol de Paracao, que fue al frente con más ganas que ideas y anotó de manera esporádica. El local se mantuvo intenso en la zona ofensiva y sacó doce unidades de distancia (64-52). No obstante, la visita no se rindió y tras dos bombas de Leandro Garcia logró un parcial de 10-0 para meterse en juego a falta de 12 segundos (64-62). Sin embargo, Mercado y Bros en la línea de libres sentenciaron el juego por 68-62.

Síntesis

Parciales: 19-8; 6-13 // 23-17; 20-24.

Estudiantes A: Mercado 2, Jaworski 19, Salvatelli 0, Torrilla 9, Silva 11 (FI); Solda 6, Schunk 2, Bros 16, Landra 3. DT Alejandro Dosebe.

Paracao: L. Garcia 11, Saibene 2, Breppe 15, Doldan 2, Narcotti 5 (FI); Vicentin 7, Heizenreder 0, G. Garcia 0, Sartori 13, Baglione 0, Monjes 7. DT Marcos Ramos.

Árbitros: Elena-Valentini.

PROGRAMACIÓN - FECHA 14

PRIMERA A

Martes 9 de octubre

Olimpia 68-53 Echagüe

Estudiantes A 68-62 Paracao

Jueves 11 de octubre

Ciclista - Recreativo A (21:30)

Viernes 12 de octubre

Rowing - Unión (21)

Paracao - Echagüe (21:30) (Fecha 2)

Libre: Talleres

PRIMERA B

Jueves 11 de octubre

Recreativo B - San Martín (21:30)

Patronato - Sionista (21:30)

Viernes 12 de octubre

María Grande - Quique (21:30)

Sábado 13 de octubre

Recreativo C - Estudiantes B (21:30)

Libre: Estudiantes D

POSICIONES

PRIMERA A: Unión* 22 (11-0); Estudiantes A* 22 (9-4); Ciclista* 20 (9-2); Olimpia* 20 (8-4); Rowing 17 (5-7); Recreativo A y Talleres 15 (3-9); Paracao 14 (3-8); Echagüe 14 (2-10).

PRIMERA B: Quique 23 (11-1); Recreativo B 19 (8-3); Estudiantes B 19 (7-5); María Grande 17 (6-5); Patronato 17 (5-7); San Martín y Recreativo C 15 (4-7); Sionista 14 (4-6); Estudiantes D 14 (2-10).

Fuente: Prensa APB.