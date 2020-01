"Ganar nos hizo olvidar el cansancio"

El club Paracao no pudo haber empezado mejor en el Torneo Argentino de Clubes de vóleibol. Después de dos partidos interminables, el equipo paranaense venció en su estadio a San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield, el sábado y domingo, respectivamente. Ambos cotejos se definieron en el quinto set, dejando en claro la paridad que hubo en el Gigante del Sur. De esta forma, La Bomba cosechó cuatro puntos, que lo ponen en los primeros planos de la Zona B en la ex-Liga A2.

Hubo varios aspectos en el juego de los dirigidos por José Saucedo para destacar, sobre todo lo visto en el segundo set ante el Ciclón y el primero ante el Fortín de Liniers. En este sentido, Adrián Gayoso (30 años) destacó que ahora la idea es “prolongar esos buenos momentos” para no sufrir tanto.

“Sin dudas que sería ideal mantener ese nivel. Porque en esos pasajes fuimos agresivos y utilizamos a nuestras mejores armas. Nos hicimos fuerte en todos los aspectos”, afirmó el capitán del CAP.

El armador paranaense, que está jugando su tercera temporada en Paracao, explicó que entre las virtudes que tiene el equipo se destaca “la agresividad en el saque y en el ataque”.

“No somos tan bloqueadores, pero si muy ofensivos porque tenemos jugadores como Enzo Maggiolo, Gonzalo Lapera o Luciano Coto, que son muy fuertes en ataque. Tenemos que mejorar en la recepción y seguir aprovechando las puntas. Hay un plantel de muy buen nivel”, agregó l exjugador de Estudiantes de Paraná.

Volviendo a los dos partidos del fin de semana, Gayoso reconoció que terminaron “muy cansados”. “Se hizo un desgaste físico tremendo, sobre todo ante Vélez porque hacía mucho calor. Pero la satisfacción de ganar hace olvidar el cansancio. Con San Lorenzo fue muy duro y de alto nivel el juego que se vio. Y con Vélez pensábamos que éramos superiores en la previa, pero eso no sirve cuando empieza el partido. Por momentos no nos salieron las cosas. Ellos sabían cómo jugábamos nosotros porque nos vieron el sábado y además venían descansados. No estuvimos finos, pero por suerte lo sacamos adelante a pesar que queríamos ganar por más diferencia”, sostuvo.

El armador también mostró su felicidad por haber ganado y haber podido aportar lo suyo pese a no estar bien físicamente: “En lo personal vengo algo complicado por una lesión en el gemelo desde diciembre, pero no me quería perder el inicio del Argentino”.

En los dos cotejos que disputó Paracao, el público se acercó en gran número. Esto fue destacado por Gayoso. “La verdad es que fue impresionante. Espero que este proyecto siga adelante porque sirve para que el vóley crezca en Paraná y cada vez haya más chicos con ganas de jugarlo. Una competencia así atrae a la gente. Yo soy entrenador también y me gusta que Paracao apueste a seguir participando en un torneo tan competitivo”, afirmó.

Después de los dos éxitos iniciales, La Bomba tendrá ahora su primera salida. Será el sábado cuando enfrente a Once Unidos en Mar del Plata. “Ahora tenemos que recuperar fuerzas y el viernes seguramente ya viajaremos. Se viene un rival durísimo y que también ganó sus dos primeros partidos (ante la Selección Menor). Sabemos que también llevan mucha gente a la cancha, pero creo que tenemos potencial para poder ganar. Estamos confiados”, finalizó