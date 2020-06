Gamarci, ante un nuevo y gran desafío

A mediados de mayo de este año el intendente Adán Bahl designó a Julio Gamarci como nuevo titular de la subsecretaría de Deportes. El entrenador campeón panamericano y del mundo con el seleccionado nacional de sóftbol llegó para reemplazar a Yamil Ismail. Si bien Julio sabe de gestiones ya que fue presidente de la APS, este paso es nuevo en su carrera deportiva. Todo un desafío en un terreno diferente al que venía transitando. Ayer el flamante mandatario recibió a Diario UNO en su despacho justo a un mes de su asunción y en época de pandemia.

Gamarci Gamarci asumió en Deportes del municipio en medio de la pandemia

—¿Cómo estás atravesando tu nueva función?

—Es un período muy particular, difícil en el contexto que estamos viviendo sobre todo en el deporte en general. La necesidad de la práctica deportiva tanto del deportista amateur, que los hace como diversión, como del federado, hace que sea un momento muy particular.

—¿Qué has hecho en este mes?

—Este mes de gestión lo dediqué a armar y ordenar el equipo interno y empezar a delinear algunas políticas deportivas que no sólo tienen que ver con lo inmediato sino con las cuestiones a mediano y largo plazo.

—¿Primera vez en política?

—La gestión como funcionario en materia de deportes es novedosa para mi. Si bien mi vida está ligada al deporte desde muy chico y he estado en organizaciones como la APS (Asociación Paranaense de Sóftbol) como presidente, donde hemos aprendido a formar equipos, planificar y ordenar el trabajo de un grupo de personas, esta función específica es un nuevo desafío para mi.

—Imagino que todo es en este tiempo de pandemia pasa por los pedidos.

—Es lógico que así sea. La necesidad es no solo de practicar deportes, sino de las instituciones deportivas de poder abrir sus puertas y volver a moverse en la parte económica que es muy importante para los clubes. Además no sólo los clubes sino aquellos emprendimiento privados que se nutren como son los gimnasios y las canchas de fútbol 5. Afortunadamente se pudo avanzar en lo que es el pádel que tiene una fuerte presencia del emprendimiento privado y tratando en definitiva de gestionar ante las autoridades provinciales aquellas pedidos, pero también ir elevando los protocolos que ellos mismos presentan para darle la seguridad a quienes tiene la decisión final de autorizar una actividad. Ellos deben tener esa seguridad que nuestra gente está dispuesta a cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria.

—Ya se habilitaron disciplinas individuales ¿Y los deportes colectivos?

—Es muy imprudente de mi parte sobre todo porque la Municipalidad no tiene la potestad concreta de poder avanzar en ese sentido. No tengo elementos para avaluar porque no tengo una comunicación directa con la gente del Comité de Organización Sanitaria que en definitiva son quienes tiene la responsabilidad de la salud pública de los ciudadanos. La provincia, mediante su sistema sanitario, tiene la visión más macro. Nuestra área es solo deportes. Recibir los reclamos es difícil muchas veces porque las respuestas se traducen en un esperar básicamente y sobre todo al no tener una fecha cierta se genera una incertidumbre. Y en el ser humano la incertidumbre es complicada.

—¿Luego de la pandemia qué objetivos te propones?

—En primer lugar trazar una política de estado que exceda a mi gestión y que sea consensuada entre todos los actores, dirigentes deportivos, atletas, entrenadores y clubes. Y más allá del buen trabajo que se venía realizando, tener un norte que implique algo más que atender la coyuntura y la urgencia.