Galo le mete acordes a su amor por Patronato

Al ritmo de los bombos, el público lo iba aprendiendo y sonaba en la cancha cada vez que el Patrón jugaba de local. Chicos y grandes la cantan, tal es así que un hincha de 8 años llamado Galo González Frederich, en los últimos días decidió aprenderla y tocarla en su acordeón. Sin buscarlo, su video se hizo viral en redes sociales, generando ternura y asombro, ya que dicho instrumento no resulta tan sencillo de manejar. Pero él lo hace con total naturalidad, lo disfruta y luego de escuchar las canciones practica y las aprende a tocar.

Galo es de Paraná y es hincha de Patronato desde bebé. Ya cuando tenía siete días de vida su papá Martín lo hizo socio, y a los 10 meses fue por primera vez a la cancha. A partir de ese momento siguió yendo al Grella hasta el día de hoy, viviendo buenos y malos momentos, pero siempre acompañando. Además de seguir los partidos de fútbol, también le gusta practicarlo. Fue así que a partir de 2019 comenzó a formar parte de la Escuela del Rojinegro, en la categoría 2014 desempeñándose como arquero. “Siempre está pendiente de todo lo que es el mundo Patronato, mira los partidos de Primera y a veces hemos ido a los de Reserva, y también se queda a ver a chicos de otras categorías.

Todo el tiempo en “Modo Patrón”, buscando aprender sobre nuevos torneos, clubes a los cuales le toca enfrentarse. Por ejemplo para la Copa Argentina se aprendió todos los nombres de los equipos que jugaron frente a Patronato”, contó a Ovación su papá. Aparte de la gran alegría que le provocó el reciente título conseguido, Galo también salió campeón en octubre con su equipo, en el Torneo de Sarmiento de Crespo, en el cual le ganaron a Naranjitos. Particularmente se destacó atajando dos penales en la final. Disfruta mucho de atajar, y sus ídolos son el histórico arquero y referente del club, Seba Bértoli, y actualmente Altamirano, jugador destacado en esta temporada y un pilar fundamental para el plantel por su buen rendimiento a la hora de defender el arco.

En cuanto a su faceta musical, tocar el acordeón surgió de casualidad. A través de la descarga de un juego para la computadora, encontró el sonido de este instrumento, pero sin conocerlo ni saber lo que era. Entonces su papá Martín le mostró videos para que él pueda descubrir y entender en qué consistía el acordeón. En ese momento le gustó, y tiempo después empezó a tomar clases con su profesora Gabriela Vargas, y a partir de allí comenzó con la aventura de tocar, hace dos años aproximadamente.

Con respecto a cómo comenzó a interpretar las melodías del Rojinegro su padre comentó: “A los temas los aprende en clase con la profe, ella le permite una libre elección de las canciones. En un principio se los sugería, pero luego decidió dejar que él pueda elegirlos”. Fue por eso que debido a su fanatismo Galo aprovechó y empezó a tocar Negro, mi buen amigo, Muchachos y el famoso hit reciente Vamos Rojiné, entre otras canciones conocidas.

Después de la Copa Argentina obtenida practicó los acordes y tocó la canción del Patrón casualmente, como lo hace siempre en su casa, y fue filmado por sus padres. Sin embargo el video tomó un inesperado rumbo tras ser compartido en grupos de Patronato y también en redes sociales tuvo una gran trascendencia. Sin embargo, Galo no reniega de su fama repentina y se animó a compartir un poco de su música, vestido con la indumentaria del Patrón. La batería es otro instrumento que está aprendiendo a tocar, y en el cual se desempeña muy bien a pesar de su corta edad. No obstante, no deja de ser sólo un niño de 8 años, que desde chico muestra su pasión por el fútbol y la música, combinando melodías de cancha.

Producción: Daiana Chamorro.