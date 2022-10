Gallardo y la emoción de todos en su despedida de River

Gallardo comunicó el jueves en una conferencia de prensa que cumplirá su contrato con el cuadro riverplatense y se marchará cuando finalice el mismo a fin de año. A raíz de esto, los fanáticos que colmaron el Monumental para despedir al entrenador más ganador en la historia del club le cantaron una sentida canción: "¡Che, Muñeco! Te queremos decir... sos eterno, como lo de Madrid. ¡No te vayas! Pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental", entona el hit que sonó frente al Canalla.

gallardo (2).jpg

Una vez culminada la derrota por 2-1 ante Rosario Central, la gente de River se quedó para realizarle una última ovación al entrenador más ganador en la historia del club, con muchos rostros notablemente compungidos en las tribunas, los jugadores acompañaron al entrenador, algunos como el colombiano Juan Fernando Quintero entre lágrimas, y Marcelo Gallardo se despidió tras un emotivo video con los mejores momentos de su exitosa Era.

River despedida.jpg

"Mi vínculo con River es para toda la vida”

Continúa el emotivo discurso del Muñeco Gallardo en su despedida en el Monumental: “River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, de ser, y nos ha tocado ganar, han sido cosas hermosas, imborrables, quedará siempre para toda la vida. También nos ha tocado perder, y en la derrota me he sentido más orgulloso. Hemos sido un equipo de compañeros, un equipo de trabajo enorme, y hemos sido una gran familia, que se desvivía por vivir cada momento y eso es increíble. Es lo más lindo que me llevo, el abrazo con cada trabajador. Gracias a la dirigencia, a su presidente, porque han creído en mí, porque me han acompañado, han estado siempre a mi lado. Quiero agradecer de todo corazón a Enzo Francescoli. por ser la persona que nos dio esta posibilidad, que confió, que acompañó de manera increíble, sin egos, disfrutando los triunfos como propios y eso no se encuentra en muchos lados ¡Gracias Enzo! Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años me hacen sentir de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo. Gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho. Mi vínculo, como dije en otro momento, no es de un año de contrato, dos, tres u ocho, como han pasado. Mi vínculo con River es de toda la vida”.