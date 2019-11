Gallardo recogió el guante y le respondió a Riquelme

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le respondió a Juan Román Riquelme y afirmó: "Román tiene tiempo de comer asados con amigos y yo tengo que pensar en los partidos que nos quedan, creo que somos competitivos hace mucho tiempo y eso lo ven todos"

Riquelme, que lo catalogó como genio pero advirtió que contra Barcelona no compitió, recibió como respuesta: "No coincido ni con lo de genio ni con que no competimos, fuimos a competir y podés perder como nos pasó ante un gran Barcelona, lo que importa es que acá en Sudamérica y en Argentina, que es donde competimos, lo somos hace mucho tiempo y sostenerlo no es algo fácil".

Y agregó en relación a este tema de los grandes de Europa: "No solemos competir con las grandes potencias de Europa y no hay que ser un genio para saber que hay diferencias pero luego es un partido solo, mano a mano, donde pasan cosas que cambian esas situaciones".