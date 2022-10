Gallardo: "Orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival"

A su vez, el Muñeco afirmó que entiende "si hay hinchas tal vez enojados o frustrados", pero defendió la postura que tomó su equipo para llevarse el triunfo. "Es a través de esos valores, más allá de ganar o perder. La dignidad del sentimiento hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor", dijo.

"Estoy contento, muy orgulloso de sentir eso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Es de orgullo tener esta paz interna", expresó Gallardo.

El balance de Gallardo de su última temporada en River

Por último, el Muñeco realizó un balance de su última temporada al frente de River, que marcó el final de un ciclo histórico de ocho años y medio de su liderazgo: "Más allá de no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enrme de cosas vividas. Sobre todo, cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego pero teníamos que resguardar nuestra integridad y valores. De lo demás no se vuelve. Si se mantiene, River va a ser más grande todavía de lo que es".