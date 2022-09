Gallardo: "Nos sentimos cómodos en la cancha de Boca"

Marcelo Gallardo admitió que se sienten cómodos jugando en la Bombonera

https://twitter.com/TyCSports/status/1568262880109240320 "Nosotros nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca. Nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público".Firma: Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/oPxRkIZ256 — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2022

Gallardo sobre la ausencia de Sebastián Villa en Boca

"Seguro sea una ausencia importante para su equipo".

Gallardo sobre la posibilidad de contar con Matías Suárez de cara al duelo con Boca

"La buena noticia es que esta semana nos ha dado continuidad de entrenamientos. Por más corta que sea su participación , nos da calidad siempre”.

Gallardo sobre cómo viven los jugadores de River la previa del Superclásico

“Yo lo que trato es preparar el entrenamiento, observar cuestiones. Después cada uno escucha lo que quiere, tiene libertad. Lo que tiene que comer y dormir son cosas personales”.

Gallardo sobre cómo vive el Boca vs. River

“He vivido estos momento significativos a lo largo de los años y eso hace que uno llegue con más templanza” .

Gallardo sobre cómo jugar el Superclásico ante Boca

“No es fácil jugar un partido así, son especiales. Por eso cuando haces algo bueno quedas marcado. Todo lo que trabajes en la previa va a permitir sacar las presiones a la hora del partido”.

Gallardo sobre Darío Herrera, árbitro del Superclásico

"Esperemos que el árbitro tenga el mejor partido posible porque es lo que queremos”.

Gallardo sobre la posibilidad de que juegue Solari ante Boca

"Sí, los cinco cambios generan una ventana a favor, pero no lo pienso desde ese lugar. Si Solari no estuviera en condiciones, no jugaría".

Gallardo sobre cómo ve a River de cara al duelo ante Boca

"Nosotros nos sentimos cómodos en la cancha de Boca, nos estimula jugar ante su público. La última vez que jugamos con público fue hace bastante, estamos con ganas de jugar el partido y de imponernos”.

Gallardo sobre la paridad entre Boca y River para el Superclásico

“Nos encontramos en igualdad de condiciones con respecto a los puntos que tenemos (29), a cuatro del puntero, y dentro de lo que fue la irregularidad de los equipos en el campeonato es bueno. El que gane el domingo, despegará anímicamente”.

Gallardo sobre el partido que espera en La Bombonera

“Imagino un partido de mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos van a querer tomar el protagonismo, trataremos de hacernos cargo e imponernos en la cancha”.

Gallardo sobre el equipo de River ante Boca por el Superclásico

"Me gusta esconder el equipo, muy pocas veces lo di. No quiero darle muchas presiones al rival. Tratamos de respetar durante todos los años una postura futbolística, después entiendo que puede ser un juego más de afuera que de adentro".

Gallardo sobre la presencia de Pablo Solari ante Boca en el Superclásico

"Le tocó salir del último partido por una molestia, ayer hizo un buen entrenamiento y veremos cómo evoluciona, pero creo que voy a poder contar con él".

Gallardo sobre la adaptación de Pablo Solari

"Más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación, y lo rápido que pudo empezar a tomar vuelo, yo estuve hablando con él y traté de acompañarlo en el proceso, es un chico joven que recién llega y no hay que perder de vista los procesos normales”.

Gallardo sobre el equipo de River ante Boca

"Más allá de los jugadores tocados que tuvimos en el último partido, no tenemos el equipo confirmado".

Gallardo sobre el Superclásico ante Boca

"Están las dos partes. Necesitamos potenciar lo de uno y generar buenas sensaciones, pero es verdad que también observamos las virtudes y los defectos del rival".