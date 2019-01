"Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que la incorporación de César Luis Menotti como director de Selecciones nacionales le va a aportar "mucho" al conjunto albiceleste y detalló cuál será su función general.

"Menotti le va a aportar mucho a la Selección. Va a hacer la evaluación de todo, porque está a cargo de todas las Selecciones. Va a ser quien me comunique a mí lo que está bien y lo que está mal", explicó Tapia, en declaraciones a TyC Sports.

"Pero sobre todas las cosas va a buscar recuperar los centros de alto rendimiento del Interior, poder sacar una Selección local para jugar, pero quiero que lo cuente él cuando lo presentemos oficialmente el próximo viernes", agregó.

Respecto de Marcelo Gallardo y la posibilidad de que en el futuro dirija a la Selección, expresó: "Es el mejor técnico del fútbol argentino, no tengo ninguna duda. Cuando uno ve jugar a River se da cuenta. Cuando ve la final de Madrid se da cuenta de quién lo ganó, en qué momento lo ganó y de qué manera lo ganó", elogió.

Además, confió que en su momento no llamó a Gallardo tras la salida de Jorge Sampaoli por las declaraciones públicas del conductor millonario. De todos modos, aseguró que lo hará "en su momento".

"Yo no tengo problema en sentarme, por más que sea para que me diga que no. Cualquiera se tendría que morir por dirigir a la Selección Argentina. El que tiene la voluntad, lo busca. Lo vamos a hacer en su momento. Seguro que vamos a hablar, pero hoy no es el momento", indicó, recordando que ahora el cargo es de Lionel Scaloni, al menos hasta finalizada la Copa América.