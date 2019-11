Gallardo, enojado y con fuerzas para seguir en River

Ni bien comenzó su charla con los medios de prensa, el entrenador de River Plate aclaró que no iba a anunciar nada importante, aunque a medida que se fue soltando se mostró molesto con la decisión de vender a Exequiel Palacios al Bayern Leverkusen. Por la ida del volante, el Millonario recibirá 18 millones de euros.

"No entiendo el apuro por vender al jugador", soltó cuando lo consultaron sobre el tema.

Después, uno de los temas centrales fue su continuidad al frente del plantel, a lo cual Gallardo fue tajante.

"Me iré cuando me tenga que ir", sostuvo. "Las conjeturas son otras cosas que no puedo manejar. Cada cual puede hablar y decir lo que quiera, pero de ahí en yo tener que ponerme a pensar y salir a contestar... Sepan entender que no escuché mucho, traté de desconectarme. ¿Alguien puede creer que no tengo fuerzas para seguir o hacer de mi vida lo que quiera? Tengo 43 años y toda mi vida por delante creo, fuerza tengo. No vine a anticipar nada acá, ustedes son los ansiosos que quieren que anuncie algo. Cuando pases estos tres partidos pensaré en lo que viene. No hay apuro, lo hablaré en el momento que lo tenga que hablar", agregó.