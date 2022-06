Sabatini, de 52 años y exnúmero tres del planeta, y Dulko, de 37 y exlíder del ranking mundial de dobles, se impusieron sobre las norteamericanas en 54 minutos de juego en un partido válido por el Grupo A que fue seguido por un puñado de hinchas argentinos en la cancha Suzanne Lenglen del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.

"Había nervios lógicos antes de salir a la cancha, pero nos ayudó mucho que nos llevamos muy bien, y tanto reírnos afuera nos aflojó. Pudimos divertirnos y fue una emoción enorme entrar a jugar", confesó Sabatini en diálogo con la prensa.

Sabatini protagonizó una carrera brillante en la que conquistó 27 títulos en singles, el más importante el US Open de 1990, sumó además 14 trofeos en dobles, incluido Wimbledon en 1988, en pareja con la alemana Steffi Graf.

SABATINI-DULKO.jpg Gabriela Sabatini y Gisela Dulko arrancaron con un triunfo

"Lo importante es que todo funcionó muy bien, hicimos buenos puntos y pudimos divertirnos. El smash anduvo bien, el saque no fue mi fuerte durante mi carrera pero no estuvo mal", añadió Sabatini, mientras un grupo de argentinos la aguardaba impaciente para que firme autógrafos y se saque las modernas "selfies" que no existían en su época de tenista, cuando se retiró hace 26 años.

Dulko, quien debutó como profesional en 1999, ya cuando la mejor tenista de la historia argentina llevaba tres años retirada, dejó el tenis en 2012 con una carrera que incluyó cuatro títulos de singles y 17 en dobles, donde fue la número uno del mundo junto a la italiana Flavia Pennetta, con puntos altos como el Masters 2010 y el abierto de Australia de 2011.

"Jugar al lado de Gaby para mí es un sueño, fue una sensación hermosa, esto es todo nuevo para nosotras, volver a París fue increíble", expresó Dulko, quien además comentó que se mantiene activa y entrenó fuerte para el torneo de Leyendas que se juega en la segunda semana del Grand Slam francés.

El certamen en el cuadro femenino tiene a 16 jugadoras divididas en ocho equipos de dobles en dos grupos de cuatro cada uno y con sistema de round robin.

Es decir que cada pareja jugará hasta el viernes tres encuentros de cada zona y sólo el equipo ganador del grupo avanzará a la final prevista para el sábado próximo.

En el Grupo A, además de Sabatini y Dulko, y de sus derrotadas Davenport y Mary Jo Fernández, están las francesas Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat, y otra pareja conformada por la croata Iva Majoli y la local Mary Pierce.

En el Grupo B están las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone; la eslovaca Daniela Hantuchova junto a la estadounidense Martina Navratilova; la norteamericana Chanda Rubin en dupla con la francesa Sandrine Testud y la australiana Rennae Stubbs junto a la búlgara Magdalena Maleeva.

En el cuadro masculino también hay figuras destacadas del pasado como Marcos Baghdatis (Chipre) y Goran Ivanisevic (Croacia); Henri Leconte y Michael Llodra (Francia); Sebastien Grosjean y Cédric Pioline (Francia); Nicolas Escudé y Paul-Henri Mathieu (Francia); Arnaud Clement y Fabrice Santoro (Francia).

También se anotaron Mansour Bahrami (Irán) y Julien Benneteau (Francia); Guy Forget (Francia) y Tommy Haas (Alemania), y Xavier Malisse (Bélgica) y Mats Wilander (Suecia).

