Gabriel Pusula: "Nada más lindo que festejar un cumpleaños jugando al fútbol"

Gabriel Pusula emigró al fútbol costarricense para defender los colores de Municipal Liberia en Primera División, a préstamo por seis meses. El joven paranaense cumplirá este martes un nuevo año de vida, a las distancia y lejos de su familia.





El defensor central, cuyo pase pertenece al Club Atlético Banfield, se encuentra a la espera de los últimos detalles de papeles para poder hacer sus debut con el elenco de Centroamérica.









"Voy a festejar de una manera muy distinta mi cumpleaños. Siempre lo pase lejos de mi familia, aunque en Buenos Aires siempre lo hice con amigos". expresó a UNO Pusula. El ex jugador de las inferiores de Belgrano de Paraná dejó su familia para vestir los colores del Taladro a los 12 años.





Por otro lado fue consultado como fue recibido en su nueva experiencia y el día a día en estos sietes día que lleva en el país tico. "Hago la rutina de cada día y luego a disfrutar de todo lo que me da estar en un nuevo lugar. Me vivo comunicando con mi familia y mi novia a través de las redes sociales. Por estos días estoy viviendo en un hotel, hasta que me consigan la casa donde voy a vivir", agregó.





En cuanto al plantel y como vienen siendo los entrenamientos, Gabriel Pusula comentó: "Uno cuando llega a un lugar desconocido tiende a aislarse un poco, en cuanto a las relaciones con los demás, hasta agarrar confianza. El plantel me recibió de la mejor manera, me hice compañeros de otros chicos que han llegado de Uruguay y Colombia como yo. Trato de demostrar lo mejor de mí en cada entrenamiento, esperando el día para debutar".





Además el joven defensor expresó su punto de vista del fútbol costarricense: "Uno conocía el fútbol de este país por la actuación en el Mundial. Hay mucho espacios en el juego, similar a lo que puede llegar hacer el fútbol europeo. Pero las ganas y la pasión es muy parecida al fútbol argentino, mucha garra y corazón".