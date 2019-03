Gabriel Milito admitió que sueña con traer a Mascherano para Estudiantes

La versión posibilidad de un retorno la habían instalado medios españoles la semana pasada y ahora el DT del Pincha habló del tema en diálogo con radio Mitre: "Siempre hablo con Masche y claro que me gustaría tenerlo en Estudiantes, pero es muy complicado".

El Jefecito, quien se retiró de la Selección Argentina tras el mal paso por el Mundial de Rusia, tiene contrato con el equipo chino hasta mediados del año próximo y por él pagaron 5.5 millones de dólares.

Además, Milito se refirió a su regreso al León: "Tengo un gran recuerdo del club de mi paso previo. Salí mejor entrenador que cuando había llegado. Cuando Sebastián (Verón) me llamó de nuevo, le pedí unos días. Tenía ganas de volver a trabajar en el fútbol argentino y en Estudiantes".

Y a la vez casi que descartó la chance de volver algún día del Rojo: "Me costó recuperarme de mi salida de Independiente, me fui porque el equipo no me terminaba de gustar y fui responsable de eso. No me tuve paciencia, me llevo mal con las derrotas... Puede ser que me haya exigido el doble porque era Independiente, pero es difícil que vuelva".