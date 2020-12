Gabriel Heinze es nuevo entrenador de Atlanta United

El DT argentino dejó Vélez hace 9 meses, a comienzo de año, y llegará al equipo de los Estados Unidos que está a cargo actualmente de Stephen Glass, tras la salida de Frank De Boer. El conjunto del estado de Georgia anunció su arribo en su cuenta de Instagram y le dio la bienvenida.

El Gringo, que además de trabajar en el Fortín tiene pasado en Godoy Cruz y Argentinos Juniors, se hará cargo del plantel donde militan los argentinos Franco Escobar (ex Newell’s), Eric Remedi (ex Banfield), Fernando Meza (ex San Lorenzo y Olimpo), Ezequiel Barco (ex Independiente) y Marcelino Moreno (ex Lanús).

A los 42 años, después de iniciar su carrera como técnico en Godoy Cruz (2015) y conseguir con Argentinos Juniors el ascenso a Primera División (2017), Gabriel Heinze se convirtió en uno de los DT mejor valorados del fútbol argentino por el estilo de juego que le dio a Vélez Sarsfield. En el Fortín estuvo 70 partidos, ganó 31, empató 21 y perdió 18.

“Desde que lanzamos Atlanta United, nuestro objetivo ha sido claro: jugar un estilo de juego agresivo y con mentalidad de ataque. Gabriel encaja en ese molde y tiene un estilo de juego dinámico que se alinea con la identidad de nuestro club, que es lo que estábamos buscando específicamente en nuestro próximo DT“, valoró Carlos Bocanegra, actual vicepresidente de la entidad.

Gabriel Heinze dejó Vélez Sarsfield en marzo de este año y tomará las riendas del Atlanta United en 2021. (Foto: Télam)

Por su parte, el presidente Darren Eales también se mostró entusiasmado por la contratación del DT argentino: “Gabriel (Heinze) es uno de los mejores entrenadores del fútbol sudamericano y estamos encantados de que haya elegido Atlanta United. Si bien su currículum habla por sí mismo, la filosofía de juego de Gabriel y su compromiso con el desarrollo juvenil se alinean estrechamente con nuestras ideas, y estamos felices de darle la bienvenida“.