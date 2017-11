Gabriel Graciani: "se cierra una etapa en mi vida"

Sus inicios en el fútbol fueron en el Club Deportivo Bovril, donde tuvo la oportunidad de volver para colgar los botines. En la temporada 2017 con 36 años disputó el Torneo de Paraná Campaña. También jugó el Federal B con Belgrano de Paraná.





En la actualidad Gabriel Graciani comenta para La Fiesta del Fútbol los partidos de Patronato.





"Se cierra una etapa en mi vida, no vestí muchas camisetas pero de cada una de ellas me quedó un gran recuerdo. Arranque y termine en mi querido Superdepor. Pero en el medio estuvo el Patrón de mi vida que es mi segunda casa, me formó como persona y profesional, nunca olvidaré. Agradecido por el cariño y respeto recibido durante todos estos años, lo poco o mucho que logre en el fútbol lo hice con el corazón. Dejó el fútbol muy feliz de haber cosechados muchos amigos y haber formado una gran familia. GRACIAS POR TODO FÚTBOL", escribió el defensor en su cuenta personal de Facebook.





Gabriel Graciani anunció que se aleja del fútbol en Facebook. El defensor que tuvo una gran trayectoria en Patronato , logrando los ascensos que quedaron en la historia de la institución, decidió cerrar una etapa de su vida.