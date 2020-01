Gabriel Gavilán, el canchero Mondonguero

Lautaro López/Ovación

Los clubes de fútbol de Paraná, en su mayoría, no le dan importancia al mantenimiento del campo de juego que es lo principal para la práctica deportiva y para tener un buen desarrollo en el juego; más cuando hay jugadores de excelencia dentro de los planteles. Belgrano, que jugará el Regional Amateur 2020 y último campeón de la Liga Paranaense de Fútbol, no es la excepción y durante la pretemporada de su plantel la cancha principal del Nuevo Estadio Mondonguero también se prepara para la competencia.

El Mondonguero tiene a Gabriel Zaeta Gavilán, como encargado del campo de juego, que un día se acercó al club para llevar a su hijo a los entrenamientos y, de a poco , se fue involucrando en las tareas de la entidad. En sus inicios comenzó con la utilería y hoy es la persona que día a día trabaja por mantener la cancha, para que los jugadores puedan tener un buen piso para entrenar y disputar sus partidos. Su papel es muy importante dentro del club, las instalaciones están al día gracias a su trabajo dentro del predio, desde la limpieza de los baños hasta el mantenimiento de los espacios comunes

Mantener el verde césped no es una tarea fácil para las instituciones, el trabajo tiene que ser acorde a cada una de las estaciones y ponerle mucho hincapié en el cuidado, algo que no se reconoce a diario.

Gabriel Gavilán habló con Ovación sobre cómo mantiene el campo de juego: "Me hice cargo de la cancha hace más de un año y la verdad que me gustó mucho esta labor. Fui aprendiendo con el correr del tiempo y logrando superarme día a día con mucha energía".

A lo que agregó: "Estoy muy agradecido a Martín Gentile (canchero de Atlético Paraná), me ha ayudado muchísimo, me orientó y me dio muchos consejos. Le debo mucho a él, fue quién me incentivo a seguir con esta tarea".

El canchero dio a conocer cuales son los trabajos diarios que hace en el campo principal del Nuevo Estadio Mondonguero: "Es un trabajo programado el que se realiza en el campo de juego. Uno tiene horarios; por la mañana se realiza el riego, a la tarde se corta y antes que caiga la noche se vuelve a realiza un riego. En cuanto al corte, son dos o tres veces por semana junto a los bordes de paredones. Sumado a eso siempre hay que tener en cuenta la resiembra los meses y días en los cuales se para la cancha".

Gavilán oriundo de Santa Elena, llegó a la capital entrerriana hace más de 15 años, donde formó su familia y hoy disfruta de una pasión. El trabajador de la entidad de calle Salta y Nogoyá contó como fue su llegada a la institución: "Me acerqué al club gracias a Exequiel Soñez (amigo personal) que llevó a Edu, mi hijo, a iniciarse en el fútbol".

"Zaeta" le fue tomando cariño a los colores albiceleste: "Enseguida me encariñe con el club, ese mismo año me ofrecieron utilería y ahí arranqué a formar parte desde adentro cuando en un momento pude pasar a hacer el mantenimiento del campo".

Además no dudó en contar con que se encontró dentro del club: "Es un club para la familia, nosotros encontramos un lugar donde se pueden compartir grandes momentos y no tanto pero en familia. Hace 15 años que vivo en Paraná y esto nunca nos había pasado. Junto a mi familia con Belgrano pasamos los mejores días".

El canchero Mondonguero viene trabajando hace unos meses para dejar en condiciones la cancha principal del Nuevo Estadio Mondonguero que tendrá su estreno el 2 de febrero cuando el primer equipo de Belgrano reciba a Atlético Paraná en la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur.