Gabriel Carabajal, el héroe de los goles de la Permanencia

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Talleres, fana. Tengo un tatuaje.

—¿Un club?

—Talleres, mi casa.

—¿Qué significa jugar en el club del que sos hincha?

—Un sueño hecho realidad. No todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo.

—¿Un triunfo?

—Patronato ante Argentinos. Se vivió de manera muy especial. Por todo: el contexto, significó quedarnos en Primera, el retiro de Sebastián Bértoli y los goles.

—¿Un equipo?

—El de Godoy Cruz que salió segundo.

—¿Una jugador con el que compartiste vestuario?

—Pablo Ledesma ahora, el Morro García en Godoy Cruz, el Pampa Gelabert y Luis Ardente en San Juan.

—¿Un técnico?

—Por el presente mío y la actualidad lo elijo a Mario Sciacqua. Da la oportunidad de que el jugador agarre confianza. El técnico te puede poner, te puede poner, pero Mario me hacía patear tiros libres, córners, penales y es algo que me ayudó mucho.

—¿Una cancha?

—La Boutique.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Tengo dos: el primero que le hice a Argentinos Juniors el domingo y el que le hice a River. Fue mi primer gol en Primera y ganamos en el Monumental.

—¿En qué Liga te gustaría jugar?

—Me gustaría mucho jugar en Europa, me encantaría. Creo que estoy en un momento en el que se puede dar.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—No tengo a nadie. Al que no me gustaría meterle un caño es a Fede Bravo. La vuelta sería muy cara, je.

—¿Cuál fue el Mundial de fútbol que más te gustó?

—El último, el de Rusia. Soy fanático de la Selección, me gusta mucho Messi. Y antes del de Rusia, el Mundial de Brasil porque Messi me genera mucho.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi y Ginóbili han marcado un antes y un después luego de su paso por el deporte. Lo pongo a Agüero y a Higuaín. Y no es argentino, pero lo nacionalizo: el Morro García. Con él aprendés todo el tiempo, me ha dejado mucho.

—¿Tres del mundo?

—Messi, Cristiano y Hazard.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Algo relacionado con el fútbol seguramente. Profesor de Educación Física, técnico, algo así.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—El asado.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar con mi hija.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Fue durante una prueba en Ferro y lo usé para pagarme los pasajes. Fue a los 11 años.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Al retiro. Lo pienso todos los días y a veces me imagino no ir al vestuario, no estar con los chicos y no patear una pelota todos los días, me pone loco. Me siento mal.

—¿Qué cosas te sacan?

—La mentira.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—La mayoría de las cosa y trato de estar bien siempre. Hay un dicho que lo tengo muy presente, todo problema tiene solución y si no tiene solución no es un problema. Ando con eso siempre.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un drone. Una boludés, está en casa y no lo usé nunca.

—¿Una comida?

—El asado, costilla.

—¿Un postre?

—Helado.

—¿Una bebida?

—El fernet con coca y hielo.

—¿Qué música escuchás?

—El cuarteto.

—¿Una película o serie?

—No soy de mirar películas.

—¿Un viaje?

—Cuando nos fuimos a Brasil con Godoy Cruz a jugar la Copa Libertadores porque me enteré que mi mujer estaba embarazada.

—¿Una ciudad?

—Córdoba.

—¿Un lugar para vivir?

—Córdoba.

—¿Un barrio?

—Barrio Jardín y tenés la cancha de Talleres ahí.

—¿Un hombre?

—Mi viejo Horacio.

—¿Una mujer?

—Varias. Mi hija Pía, mi mujer Eve, mi mamá Roxana, mi abuela María y mi tía Patricia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo varios. El del Morro García , Kichan Pavón, Bebelo Reynoso, el Cholo Guiñazú, Bufa y Matías Suárez.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo un montón. Y el mejor es el de mis amigos. Juntos a la par o juntos por siempre. Están cuando te va mal y no jugás nunca y cuando jugás y te va bien, también están.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cuál saldrías y por qué?

—Tenemos un grupo con Berterame y Briñone con las mujeres y fue lo peor que hicimos. Organizamos un día para hacer un asadito y empezaron "qué llevamos, comamos esto, comamos lo otro'. Así que con los chicos armamos uno los tres, ja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en qué lugar?

—Con Messi en cualquier lado. Donde sea.

















El héroe de los goles de la Permanencia