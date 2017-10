Gabriel Batistuta con los tapones de punta contra AFA

La vuelta de Carlos Tevez a Boca: "No estoy tan seguro. Un equipo de fútbol es una empresa, si querés ganar la Copa Libertadores nadie quiere en una empresa a alguien que no está bien. Si Tevez vuelve y es el Tevez que todos conocemos, no le hace bien a Boca solo sino al fútbol mundial. Ahora, si viene y está a media máquina ya no es lo mismo. Está jugando lejos, en un nivel que no es muy competitivo y tuvo un par de lesiones. No me parece que esté en su mejor nivel como para sumarle a este Boca. No sé igual qué puede pasar dentro de un año, por ahí viene hecho un avión y un jugador así le sirve a cualquier equipo".